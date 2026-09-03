Nueva subida del precio del petróleo por el aumento de tensión entre EE.UU. e Irán

Las tensiones en Oriente Medio vuelven a movilizar el mercado del petróleo. La jornada empezaba con ligeras caídas, que han durado poco. La guerra entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado tras los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron casi una veintena de muertos y a los que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en cuatro países del golfo Pérsico. Como resultado, el barril de brent, de referencia en Europa, ha llegado a superar los 97 dólares para quedar en el los 96 dólares. Mientras, el West Texas cotiza en el entorno de los 92.

En mitad de la nueva oleada de ataques entre Irán y EE. UU., este jueves se ha conocido que el ejército estadounidense escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban más de 15 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, según ha confirmado el vicepresidente J. D. Vance. Sería el mayor tráfico de crudo desde que se inició el conflicto hace más de 6 meses.

Los precios del petróleo y su incidencias en el encarecimiento de la energía están provocando que se dispare de nuevo la inflación y con ellos tipos de interés más altos durante más tiempo.