Nueva subida del precio del petróleo por el aumento de tensión entre EE.UU. e Irán
- El crudo brent se sitúa en el entorno de los 96 dólares el barril y el Texas en unos 92 dólares
- Ibex 35 en su mejor jornada en un mes y sube el 1,12 % hasta recuperar los 20.000 puntos
Las tensiones en Oriente Medio vuelven a movilizar el mercado del petróleo. La jornada empezaba con ligeras caídas, que han durado poco. La guerra entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado tras los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron casi una veintena de muertos y a los que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en cuatro países del golfo Pérsico. Como resultado, el barril de brent, de referencia en Europa, ha llegado a superar los 97 dólares para quedar en el los 96 dólares. Mientras, el West Texas cotiza en el entorno de los 92.
En mitad de la nueva oleada de ataques entre Irán y EE. UU., este jueves se ha conocido que el ejército estadounidense escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban más de 15 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, según ha confirmado el vicepresidente J. D. Vance. Sería el mayor tráfico de crudo desde que se inició el conflicto hace más de 6 meses.
Los precios del petróleo y su incidencias en el encarecimiento de la energía están provocando que se dispare de nuevo la inflación y con ellos tipos de interés más altos durante más tiempo.
El Ibex 35 registra su mayor subida desde finales de julio
Las Bolsas europeas han disipado las dudas iniciales con las que arrancó la sesión de este jueves, en una jornada marcada por el vaivén del petróleo y de las rentabilidades de la deuda soberana y han recuperado parte de las pérdidas de las últimas sesiones.
La Bolsa española ha cerrado con una subida del 1,12 % - la mayor alza diaria desde finales de julio - y después de tres jornadas bajistas ha recuperado el nivel de 20.000 puntos perdido el lunes. En el año acumula una subida del 15,56 %.
Todos los grandes valores han avanzado: Banco Santander el 1,49 %; BBVA el 1,24 %; Inditex el 1,14 %; Repsol el 1,03 % y se se aproxima a sus máximos históricos, Telefónica el 0,66 % e Iberdrola el 0,43 %. La mayor alza del IBEX ha correspondido a Acerinox, el 2,84 %; Sacyr , el 2,4 %; Caixabank el 2,35 %, Bankinter el 2,27 % y ACS el 2,18 %.
En el lado de las caídas, Indra se ha dejado un 2,3%, Naturgy ha retrocedido un 1% , Rovi el 0,58 %, Logista el 0,57 % y Enagás el 0,54 %.
El resto de índices europeos ha cerrado también con avances, aunque de forma desigual. El Dax alemán ha subido un 0,6%, el Cac francés ha cerrado prácticamente plano y el Mib italiano ha ganado un 0,9%. A pesar de las subidas, se mantiene el temor a que una escalada del enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán interrumpa aún más el suministro de crudo procedente de Oriente Próximo.