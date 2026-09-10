Sin alertas hasta el 29 de julio: análisis de los informes sobre la entrada masiva en Ceuta

La documentación que ha desclasificado el Gobierno permite situar día a día qué información compartieron los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad sobre la situación en la frontera de Ceuta con Marruecos, tanto terrestre como marítima. Hasta el día 29 de julio no existe una comunicación relevante sobre una posible entrada en la ciudad el día 30, por mar y por tierra. Esta es la radiografía de qué se compartió, por qué canales y a quién iba dirigido a partir de lo publicado por el Gobierno en la web de La Moncloa.

El lunes 27 de julio, un WhatsApp a las 11:20 horas de la Delegación del Gobierno de Ceuta al CNI informa de una “reunión urgente” con la ciudad, la Policía Nacional y la Guardia Civil “para tema nadadores”. No se añade información al respecto. El siguiente contacto es del martes 28, a las 10:00 horas, y el CNI pregunta “qué tal fue la reunión”. La documentación no incluye nada más.

La primera comunicación relevante del CNI sobre una posible entrada masiva en Ceuta se produce al día siguiente, el jueves 29 de julio, en una triple dirección. A las 13.52 envía un mensaje de WhatsApp a la Delegación del Gobierno en el que se advierte de que en redes sociales hay un “llamamiento” para asaltar “por valla y mar” el día siguiente por la tarde, aprovechando la Fiesta del Trono que se celebra en Marruecos y que mantendrá ocupadas a las fuerzas de seguridad. Ese llamamiento, informa el CNI, circula en dos grupos de WhatsApp con 180.000 seguidores.

Un minuto después, a las 13:53, el CNI llama a la Guardia Civil. El documento recoge transcritas unas líneas de la conversación. "Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono", dice el CNI. "Tenemos varios grupos en Fb y WhatsApp incentivando estas entradas", añade.

El tercer aviso que parte del CNI el día 29 de julio va dirigido a los servicios de inteligencia interior y exterior de Marruecos (DGST y DGED). Es una “nota urgente” sobre la “planificación de varias convocatorias” para preparar entradas en Ceuta. Se advierte de la existencia de grupos de Whatsapp “especialmente activos” con nombres como "Asalto a la valla de Ceuta", también grupos de Facebook con 160.000 y 22.000 participantes, donde se indica que la Fiesta del Trono es "una última oportunidad" para cruzar a Ceuta. Los servicios de inteligencia españoles aportan nombres y teléfonos.

Ese día concluye con una llamada de 11 minutos de la Delegación del Gobierno al CNI a las 21:34. La documentación publicada por el Gobienro no recoge el contenido.

Fuentes del CNI han querido "aclarar" tras la desclasificación que, pese a hacerse eco de la información sobre la citada "campaña" en redes sociales, el organismo "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha".

CENIF, el 28 y 29 de julio: de entradas posibles, a riesgo "extremo" La documentación del Gobierno incluye documentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional de los días 28, 29 y 30 de julio, en los que se va incrementando el nivel del riesgo de entrada a Ceuta. Los días 28 y 29 se emiten dos informes sobre “posibles entradas irregulares” el 30 de julio, ambos de “difusión interna”. Los dos hacen referencia a la relajación" de las fuerzas policiales marroquíes por la celebración del Día del Trono, citan el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó las devoluciones inmediatas de quienes entren a nado y repasan las cifras de llegadas irregulares de julio, que han ido creciendo. 01.13 min La ley no permite la devolución en caliente de los inmigrantes que llegan a nado El día 28 de julio, los agentes detectan que la entrada a nado en Ceuta "constituye la modalidad de mayor riesgo e incidencia relativa", por la citada festividad marroquí. “Se detectan señales tempranas en redes sociales”, se agrega. No se “aprecian” sin embargo “indicadores” de una “organización articulada de un salto masivo o asalto violento” a través de la valla, por tierra. Y se pide seguir “monitorizando” la situación porque crece en redes sociales el ofrecimiento, por ejemplo, de trajes de neopreno para cruzar —se incluyen fotografías—. Pero al día siguiente, el 29 de julio, el CENIF emite otro informe en el que se alerta de "RIESGO MUY ALTO", en mayúsculas, de entradas a nado, que “constituyen la principal amenaza actual en Ceuta, un total de 921 cruces a nado durante el último mes y cientos de personas rescatadas por Marruecos y España”. Y se añade una ”alerta temprana” por “posibles entradas coordinadas con entradas por vía terrestre durante la noche del 29 de julio”. Ese mismo día 29 de julio, el CENIF manda una nota informativa a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. Alerta de que el riesgo de entradas combinadas por mar y tierra era “extremo”, pero que la probabilidad de que ocurriera era “media-baja”. En el caso de las entradas sólo por mar, la situación es la contraria: la probabilidad de que ocurran es “alta”, pero el riesgo “medio-bajo”. Y añaden: “No se puede asegurar que esto vaya a producirse, pero cuando se ha detectado este tipo de actividad en la redes sociales y otros foros en ocasiones se ha llegado a materializar”. El siguiente informe del CENIF es del día 30 de julio (figuran otros tres ya del día 31), en el que los agentes alertan de un “riesgo extremo de colapso por las entradas” en Ceuta y Melilla, ambas ciudades, “previsto con carácter inmediato”. La entrada masiva comenzó este día, pero se registró un intento de entrada masiva que no llegó a producirse, sí se materializó en el caso de Melilla.

¿Qué información se compartió del 1 al 27 de julio? Entre la documentación desclasificada por el Gobierno sólo figura otro informe del CNI previo a la entrada masiva. Es del día 27 de julio, va dirigido a las “autoridades pertinentes” del Gobierno central y de Ceuta y es un análisis de las cifras de entradas irregulares en Ceuta y Melilla, la procedencia de los migrantes y las motivaciones. Se menciona la repercusión de la sentencia del Tribunal Supremo, que “puede tener un impacto muy relevante en las entradas irregulares en las ciudades autónomas”, expone el CNI. Una “presión” sobre las dos ciudades que se mantendrá “elevada” desde Marruecos. Al mismo tiempo, el CNI afirma también que “el control de las autoridades marroquíes sobre la inmigración irregular mantendrá un efecto de contención”. ¿Pero qué información se compartió en los días previos? Los tres primeros documento que publica el Gobierno son de los días 3, 7 y 9 de julio sólo recogen cifras de intentos y de entradas a nado de enero a julio a Ceuta. El siguiente documento, del 10 de julio, es un informe del Estado Mayor de la Guardia Civil dirigido al Mando de Fronteras y Policía Marítima (MAFRONT), “ante el riesgo de incremento de los accesos irregulares por vía marítima por el posible efecto” de la citada sentencia del Tribunal Supremo. “Puede generar un efecto llamada”, dice el documento, que propone medidas: reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta

el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla

los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas Ciudades Autónomas

los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas Ciudades Autónomas impulsar un cambio legal para poder “aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla”