Gran Premio de San Marino, en directo la carrera al sprint de MotoGP 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026, decimocuarta cita de la temporada, en el trazado Marco Simoncelli de Misano Adriático. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas este sábado a partir de las 15:00 horas.

[¿PARRILLA?]

Marc Márquez (Ducati) afronta el compromiso en uno de sus trazados más favorables de la categoría. El piloto español suma cinco victorias en Misano (2015, 2017, 2019, 2024 y 2025) y llega situado en la segunda posición de la tabla general a 19 puntos del líder, Jorge Martín (Aprilia). Márquez se presenta tras lograr el triunfo en Aragón, la tercera victoria en carrera dominical del curso y su tercer 'doblete' de la temporada. Martín encabeza la clasificación con 256 puntos fundamentado en la regularidad y en su triunfo en el Gran Premio de Francia. Tras el madrileño y Márquez se sitúa el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), a 24 puntos del liderato, dentro de un apretado grupo de tres aspirantes al título.

La nómina de pilotos locales busca protagonismo en Misano. Francesco Bagnaia (Ducati), dos veces ganador en esta pista, parte entre los principales oponentes italianos junto a Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio. En el apartado de novedades médicas, Ai Ogura (Aprilia) reaparece tras perderse la cita de Alcañiz por una operación en la muñeca, mientras que Pol Espargaró ejercerá de piloto sustituto en KTM por la baja de Maverick Viñales.

El Misano World Circuit Marco Simoncelli cuenta con una longitud de 4,23 kilómetros y una anchura de pista de 12 metros. El trazado dispone de 16 curvas, distribuidas en 6 a la izquierda y 10 a la derecha, con una recta más larga de 530 metros donde las motos completan un sentido de carrera en la dirección de las agujas del reloj. La prueba principal de este sábado en la categoría reina está programada a un total de 13 vueltas.