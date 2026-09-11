España - EEUU: Hora y dónde ver gratis en TV la semifinal del Mundial de baloncesto femenino

España disputa este sábado (20.00 horas) la semifinal de la Copa del Mundo femenina de baloncesto, que se disputa en Berlín, contra EEUU, máxima aspirante al título y con jugadoras de la talla de Breanna Stewart, Caitlin Clark y Paige Bueckers. Sin embargo, la selección española llega con la moral por las nubes después de derrotar en un enorme partido a Australia, bronce en los Juegos de París 2024. Una semifinal que se podrá ver gratis y en abierto en Teledeporte y RTVE Play.

La selección nacional tendrá enfrente a un ‘Team USA’ que, pese a tener un plantel plagado de estrellas, se mostró vulnerable en la fase de grupos ante una Italia que se quedó a las puertas de completar la gesta y terminó cayendo sólo por tres puntos (52-55). Más allá de la sorpresa ante el cuadro italiano, ningún otro equipo se ha acercado a inquietar a la plantilla de Kara Lawson, que llega a estas semifinales tras haber vencido con mucha solidez a Hungría en los cuartos (108-56).

El equipo norteamericano se encuentra en pleno cambio generacional y cinco de las doce jugadoras visten por primera vez la camiseta del ‘Team USA’ en un torneo internacional, lo que podría pesarles a la hora de disputar el partido previo a la gran final. Pese a ello, jugadoras que se estrenan como los de Caitlin Clark, Paige Bueckers y Angel Reese son ya estrellas consolidadas en el panorama mundial. Junto a las otras dos debutantes: Sonia Citron y Kiki Iriafen.

España no debe mirar a la hemeroteca, ya que el historial entre ambos es claramente desfavorable a España. Nunca ha sido capaz de vencer a Estados Unidos. El último choque fue en el torneo de clasificación para esta cita mundial, en Puerto Rico, pero fue un duelo sin trascendencia ya que ambos equipos estaban clasificados, en el que se impuso EEUU por 70 a 84. El último gran choque entre ambas selecciones fue la final de los Juegos Olímpicos de Río de 2016, donde Estados Unidos no dio ninguna opción a España (72-101).

Fortaleza colectiva Pero las estadísticas están para derribarlas y esta España de Miguel Méndez tan solo ha tropezado en este torneo con Mali. En el resto de partidos ha mostrado un juego colectivo primoroso y muchas cualidades para plantarle cara a la mejor selección de la historia. Iyana Martín, Awa Fam, María Conde, Megan Gustafson y compañía han exhibido armas anotadoras desde todas las posiciones y coraje defensivo suficientes para contrarrestar el juego arrollador que suele exhibir el combinado americano. Así lo demostraron, por ejemplo, en los cuartos de final contra Australia. Baloncesto en RTVE Mejores momentos del Australia-España del Mundial de baloncesto Ver ahora Estados Unidos busca su quinto título mundial consecutivo y el duodécimo de su historia, mientras que España quiere pelear por su cuarta medalla mundial y jugar la segunda final de su historia tras la de 2014 en Turquía. El vencedor de este duelo jugará dicha final con el ganador del Francia-Alemania, que también se disputará el sábado a partir de las 16.30 horas.