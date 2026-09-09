Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España en el Mundial de baloncesto en silla de ruedas

Las selecciones españolas de baloncesto en silla de ruedas disputan los Mundiales de Ottawa (Canadá), del 9 al 19 de septiembre, con objetivos dispares, puesto que la masculina aspira a disputar las medallas y la femenina a seguir asentándose entre las mejores del mundo con vistas a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado masculino, dirigido por Abraham Carrión, regresa a un Mundial después de su ausencia en Dubái 2023 y llega a la cita como flamante campeón de Europa tras su victoria el pasado año en el torneo continental disputado en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina). De ese grupo once jugadores repiten y la única novedad es la de Biel Carbó por Raúl Vega.

Los doce jugadores convocados por Abraham Carrión son Biel Carbó, Oscar Onrubia, Lalo Prieto, Pablo Zarzuela (Amiab Albacete), Alexis Ruiz (Joventut), Ignacio 'Pincho' Ortega y Paco García Quiles (Ilunion), Julio Vilas (Econy Gran Canaria), Luis Alfonso Cristen (Amivel) y Manu Lorenzo, Pablo Lavandeira y Adrián García Ingelmo (Bidaideak).

El objetivo de la selección masculina, renovada tras los Juegos de París 2024, es pelear por las medallas. Hasta el momento el techo es el cuarto puesto en Incheon (Corea del Sur) en 2014.

Encuadrada en el grupo C, España debutará este miércoles a las 15.30 horas frente a Colombia mientras que el viernes se medirá a Polonia a las 20.45 horas y cerrará la fase de grupos el sábado a la 01.15 horas de la madrugada, hora española, ante Japón.

En el torneo masculino participan 16 selecciones, distribuidas en cuatro grupos. Estados Unidos, Italia, Brasil y Países Bajos integran el grupo A; Australia, Gran Bretaña, Turquía y Argentina, el B; España, Japón, Polonia y Colombia, el C; y Marruecos, Alemania, Irán y Canadá, el D. La fase de grupos concluirá el 13 de septiembre, mientras que los cuartos de final se disputarán el martes 15, las semifinales el jueves 17 y los partidos por las medallas el sábado 19 de septiembre.

La selección femenina, a seguir creciendo El equipo femenino, por su parte, lleva tres bronces europeos consecutivos, encadena dos participaciones en los Juegos Paralímpicos y, después de más de dos décadas alejada de un Mundial, encadena ya su tercera presencia consecutiva en el Campeonato del Mundo. El objetivo para la selección es mejorar el octavo puesto de la edición de Dubái 2023. Las jugadoras convocadas por Víctor Ramos son Lara Arenós (Basquet Girona), Irene Basoco, Naiara Rodríguez, Laura Ugarte (Zuzenak), Carmen Hernández, Isabel de Jesús, Lucía Ramo (CD Murcia), Michell Navarro (Amivel), Lourdes Ortega (Vistazul), Sara Revuelta (Dinamo Sassari), Bea Zudaire y Vicky Vilariño (Fundación Aliados). El equipo nacional es prácticamente el mismo que conquistó el bronce europeo en Sarajevo en 2025 y, respecto al grupo que logró la clasificación el pasado mes de junio en Guadalajara solo hay un cambio, el de Lara Arenós, que ha entrado en la convocatoria en lugar de Eva Sebastián. Entre las convocadas está Carmen Hernández, de solo 13 años y del UCAM Murcia, que pese a su precocidad está siendo una de las jugadoras más destacadas del equipo en los últimos tiempos. El Mundial femenino lo disputan doce selecciones y España ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Brasil, China, Gran Bretaña, Australia y la anfitriona, Canadá. Su estreno llegará también el miércoles, a las 22.15 horas frente al combinado canadiense. El segundo compromiso será el jueves ante Brasil y después llegarán los duelos frente a Gran Bretaña, el sábado; China, en la madrugada del domingo al lunes; y Australia, el próximo martes. El grupo B está formado por Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Argelia, Alemania y Francia. Tras la primera fase, que se desarrollará entre el miércoles y el 15 de septiembre, los cuatro primeros clasificados de cada grupo accederán a los cuartos de final, previstos para el miércoles 16. Las semifinales se jugarán el jueves 17 y la gran final tendrá lugar el sábado 19 de septiembre. La competición podrá seguirse por primera vez en abierto en España a través de RTVE Play y Teledeporte, gracias al acuerdo alcanzado entre la Corporación, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (Feddf), la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF) y Fundación ONCE. RTVE Play ofrecerá todos los encuentros de ambas selecciones con narración en español, mientras que algunos partidos, especialmente a partir de la segunda fase, también podrán verse en Teledeporte.