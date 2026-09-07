Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 4 al 11 de septiembre
- La selección femenina de baloncesto avanza en el Mundial de Alemania y La Vuelta encara una recta final de infarto
- Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play esta semana
El deporte no para en RTVE. Tras un verano de infarto con el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, el Europeo de natación y atletismo y el Mundial de Hockey Hierba, entre otros, septiembre no frena el ritmo de citas deportivas de alto nivel. Se estrena con el Mundial de baloncesto femenino de Alemania, mientras encaramos la recta final de la Vuelta Ciclista a España. Ambos eventos se pueden seguir gratis y en directo a través de RTVE.
La Vuelta a España afronta su última semana, transitando tierras andaluzas. Tras la jornada del descanso del lunes, el pelotón tiene por delante seis jornadas complicadas, especialmente en la recta final, antes de llegar a Granada el domingo 13 de septiembre. Antes, el jueves 10 de septiembre, Cádiz acogerá la segunda contrarrelojs individual de esta edición, con 32 kilómetros de recorrido. Y el viernes 11 de septiembre y el sábado 12 de septiembre, el broche de oro a esta edición lo pondrán los finales en alto a cotas como Peñas Blancas (Málaga) y al Collado del Alguacil (Granada). Enric Mas ha encarrilado su victoria en las últimas jornadas ampliando distancia con Roglic, pero esta edición se puede calificar de impredecible y, como ya ocurrió con Pogacar, cualquier contratiempo puede dar al traste con las esperanzas de cualquier corredor. Toda la emoción de la Vuelta, todos los días la etapa al completo en Teledeporte y RTVE Play y el final de etapa en La 1 o La 2, de RTVE.
La segunda gran cita es el Mundial de baloncesto femenino de Alemania, en el que la selección española se estrenó el pasado viernes ante las anfitrionas. Después de no haber podido clasificarse para la anterior edición mundialista, las de Miguel Méndez llegan a Alemania como candidatas al título, tras haber alcanzado la final del último Eurobasket. La FIBA las sitúa como terceras favoritas, tras EEUU y Francia y su posición no ha hecho más que consolidarse tras sus últimos amistosos ante Alemania, Nigeria, Bélgica, Mali y China. El lunes se cierra la primera fase ante Japón, a partir de las 17:20 horas.
La semana se completa con otro Mundial de baloncesto, en este caso, en silla de ruedas, que disputa sus fases finales masculinas y femeninas desde Canadá. Además, tendrá lugar la disputa de la prueba final del circuito mundial de piragüismo eslalon y kayak cross, desde La Seu d’Urgell (Lleida), tras las tres medallas logradas por la delegación española en la anterior cita, el Campeonato del Mundo, en Oklahoma. La selección femenina española de fútbol Sub-20 sigue adelante en su Mundial, en Polonia, con encuentros contra Nigeria y Nueva Caledonia. Y, por último, la selección nacional femenina de fútbol sala juega varios amistosos en Madrid ante Polonia, preparatorios para el Preeuropeo de Eslovenia, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre en Lasko (Eslovenia) ante la anfitriona, Francia e Italia, con el objetivo de clasificarse para el Europeo de Osijek (Croacia), que arranca en marzo.
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Lunes 7 de septiembre
17:20 horas. Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. Japón – España (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
18:00 horas. Fútbol femenino. Campeonato del Mundo Sub-20. España – Nigeria (Polonia). Teledeporte y RTVE Play
Martes 8 de septiembre
14:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España 2026. 16 Etapa. Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera (186 km). Teledeporte y RTVE Play y desde las 16:15 horas, en La 2
17:15 horas. Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. 2º ronda. (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
20:00 horas. Fútbol sala femenino. Selección absoluta femenina. Amistoso. España – Polonia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
19:45 horas. Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. 2º ronda. (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
Miércoles 9 de septiembre
14:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España 2026. 17 Etapa. Dos Hermanas > Sevilla (189,2 km). Teledeporte y RTVE Play y desde las 16:15 horas, en La 2
15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del mundo masculino. 1º ronda. España – Colombia (Canadá). Teledeporte y RTVE Play
18:00 horas. Fútbol sala femenino. Amistoso selección absoluta femenina. España – Polonia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. 2º ronda. (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
20:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. 1º Jornada. Atlético Guardés – Grafometal Sporting La Rioja (A Guarda. Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
22:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del mundo masculino. 1º ronda. España – Canadá (Canadá). Teledeporte y RTVE Play
Jueves 10 de septiembre
13:20 horas. Piragüismo eslalon y kayak cross. Copa del Mundo. Kayak cross individual. La Seu d’Urgell (Lleida). Teledeporte y RTVE Play
14:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España 2026. 18 Etapa. Contrarreloj individual. El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (32,5 km). Teledeporte y RTVE Play y desde las 16:15 horas, en La 2
15:00 horas. Fútbol femenino. Campeonato del Mundo Sub-20. España – Nueva Caledonia (Polonia). Teledeporte y RTVE Play
Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. 2º ronda. (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
20:45 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del mundo femenino. 1º ronda. España – Brasil (Canadá). Teledeporte y RTVE Play
Viernes 11 de septiembre
09:30 horas. Piragüismo eslalon y kayak cross. Copa del Mundo. Series kayak masculino y femenino. La Seu d’Urgell (Lleida). Teledeporte y RTVE Play
12:20 horas. Ciclismo. Vuelta a España 2026. 19 Etapa. Vélez Málaga – Peñas Blancas (Estepona) (205 km). Montaña. Teledeporte y RTVE Play y desde las 15:50 horas, en La 1
14:00 horas. Piragüismo eslalon y kayak cross. Copa del Mundo. Semifinales kayak masculino y femenino. La Seu d’Urgell (Lleida). Teledeporte y RTVE Play
16:30 horas. Piragüismo eslalon y kayak cross. Copa del Mundo. Finales kayak masculino y femenino. La Seu d’Urgell (Lleida). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas. Baloncesto 3x3. Campeonato de Europa masculino. España – Italia (Amberes. Bélgica).Teledeporte y RTVE Play
19:45 horas. Baloncesto 3x3. Campeonato de Europa femenino. España – Hungría (Amberes. Bélgica).Teledeporte y RTVE Play
20:45 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Campeonato del mundo masculino. 1º ronda. España – Polonia (Canadá). Teledeporte y RTVE Play
20:45 horas. Fútbol femenino. Liga F. 3º Jornada. Deportivo Abanca – Real Madrid (A Coruña). Teledeporte y RTVE Play.
21:10 horas. Baloncesto 3x3. Campeonato de Europa masculino. España – Países Bajos (Amberes. Bélgica).Teledeporte y RTVE Play