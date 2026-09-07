Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 4 al 11 de septiembre

El deporte no para en RTVE. Tras un verano de infarto con el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, el Europeo de natación y atletismo y el Mundial de Hockey Hierba, entre otros, septiembre no frena el ritmo de citas deportivas de alto nivel. Se estrena con el Mundial de baloncesto femenino de Alemania, mientras encaramos la recta final de la Vuelta Ciclista a España. Ambos eventos se pueden seguir gratis y en directo a través de RTVE.

La Vuelta a España afronta su última semana, transitando tierras andaluzas. Tras la jornada del descanso del lunes, el pelotón tiene por delante seis jornadas complicadas, especialmente en la recta final, antes de llegar a Granada el domingo 13 de septiembre. Antes, el jueves 10 de septiembre, Cádiz acogerá la segunda contrarrelojs individual de esta edición, con 32 kilómetros de recorrido. Y el viernes 11 de septiembre y el sábado 12 de septiembre, el broche de oro a esta edición lo pondrán los finales en alto a cotas como Peñas Blancas (Málaga) y al Collado del Alguacil (Granada). Enric Mas ha encarrilado su victoria en las últimas jornadas ampliando distancia con Roglic, pero esta edición se puede calificar de impredecible y, como ya ocurrió con Pogacar, cualquier contratiempo puede dar al traste con las esperanzas de cualquier corredor. Toda la emoción de la Vuelta, todos los días la etapa al completo en Teledeporte y RTVE Play y el final de etapa en La 1 o La 2, de RTVE.

Enric Masefe

La segunda gran cita es el Mundial de baloncesto femenino de Alemania, en el que la selección española se estrenó el pasado viernes ante las anfitrionas. Después de no haber podido clasificarse para la anterior edición mundialista, las de Miguel Méndez llegan a Alemania como candidatas al título, tras haber alcanzado la final del último Eurobasket. La FIBA las sitúa como terceras favoritas, tras EEUU y Francia y su posición no ha hecho más que consolidarse tras sus últimos amistosos ante Alemania, Nigeria, Bélgica, Mali y China. El lunes se cierra la primera fase ante Japón, a partir de las 17:20 horas.

La semana se completa con otro Mundial de baloncesto, en este caso, en silla de ruedas, que disputa sus fases finales masculinas y femeninas desde Canadá. Además, tendrá lugar la disputa de la prueba final del circuito mundial de piragüismo eslalon y kayak cross, desde La Seu d’Urgell (Lleida), tras las tres medallas logradas por la delegación española en la anterior cita, el Campeonato del Mundo, en Oklahoma. La selección femenina española de fútbol Sub-20 sigue adelante en su Mundial, en Polonia, con encuentros contra Nigeria y Nueva Caledonia. Y, por último, la selección nacional femenina de fútbol sala juega varios amistosos en Madrid ante Polonia, preparatorios para el Preeuropeo de Eslovenia, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre en Lasko (Eslovenia) ante la anfitriona, Francia e Italia, con el objetivo de clasificarse para el Europeo de Osijek (Croacia), que arranca en marzo.

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