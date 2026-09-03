España vuelve a soñar con el Mundial de baloncesto ocho años después

España vuelve a un Mundial de baloncesto femenino con argumentos para mirar de nuevo hacia el podio.

La selección de Miguel Méndez afronta desde este viernes en Berlín una cita a la que llega como subcampeona de Europa y con la confianza que le otorga una preparación inmaculada, cinco victorias en otros tantos amistosos y el tercer puesto que ocupa en el último Power Ranking de FIBA.

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Las españolas acumulaban siete participaciones consecutivas desde 1994, pero se quedaron fuera de la pasada edición tras la derrota por 78-74 contra Rusia en el duelo por la quinta plaza de la Eurocopa 2021, un partido que necesitaban ganar para asegurarse una plaza en los torneos clasificatorios del Mundial 2022.

Ahora regresan a la gran cita mundialista con el objetivo de recuperar el lugar entre las grandes potencias. El camino será exigente, pero La Familia ya ha demostrado que sabe competir por encima de los nombres propios y que su principal fortaleza vuelve a estar en el colectivo.

Subcampeona de Europa y tercera favorita España llega a Berlín después de alcanzar la final del último Eurobasket, un resultado que la mantiene instalada entre las candidatas a medalla. La FIBA la sitúa ahora como tercera favorita en su Power Ranking, solo por detrás de Estados Unidos y Francia, y por delante de Bélgica, Australia o China, aunque el propio organismo recuerda que se trata de una predicción subjetiva y no de un sistema de clasificación. La selección ha reforzado esas expectativas durante una preparación en la que no ha conocido la derrota. Alemania, Nigeria, Bélgica, Mali y China fueron sus rivales y todos acabaron sucumbiendo ante un conjunto que ha ido creciendo durante las semanas de concentración. La intensidad defensiva, la velocidad y la capacidad para repartir responsabilidades serán algunas de sus principales armas en Berlín.

Juventud, experiencia y cinco jugadoras de la WNBA Miguel Méndez cuenta con una plantilla polivalente en la que conviven referentes consolidados y una generación que ya no pide permiso para asumir protagonismo. Awa Fam, Iyana Martín y Raquel Carrera encabezan la nueva generación, mientras que Alba Torrens, a sus 37 años, aporta veteranía y liderazgo como la única integrante del equipo que ya sabe lo que es disputar un Mundial. Alba Torrens lidera la lista de España para el Mundial femenino de baloncesto RTVE.es Además, el grupo recupera piezas importantes como Megan Gustafson, María Conde y Maite Cazorla, ausentes en el último Eurobasket por lesión, y cuenta con un ingrediente poco habitual: cinco de sus jugadoras compiten en la WNBA. Awa Fam, Raquel Carrera, María Conde, Alicia Flórez y Megan Gustafson se incorporaron más tarde a la preparación por sus compromisos en Estados Unidos, pero llegan a tiempo para reforzar a una selección que aspira a dar un salto competitivo.

Alemania abre el camino hacia la final España debutará este viernes 4 de septiembre ante Alemania, anfitriona del campeonato, en el que se presenta como el partido más exigente de una fase de grupos que completarán Mali y Japón. El segundo encuentro llegará apenas 24 horas después del estreno, mientras que el duelo ante las japonesas cerrará la primera fase el lunes 7. 03.05 min Mariona Ortiz: "En el Mundial podemos competir contra cualquiera" El gran objetivo será evitar tropiezos para avanzar lo más arriba posible en el cuadro. Estados Unidos aparece como máxima candidata al título, mientras Francia, subcampeona olímpica, Bélgica, vigente campeona de Europa, Australia y China completan el grupo de selecciones llamadas a pelear por las medallas.