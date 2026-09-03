Volkswagen anuncia 50.000 despidos y una reducción de modelos del 50% en un plan de reajuste hasta 2030

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado este jueves por unanimidad un plan de ajuste que supone la eliminación de 50.000 puestos de trabajo en los próximos años en el marco de lo que la compañía define como el programa de transformación de mayor alcance de su historia.

El objetivo es mejorar la eficiencia y competitividad, según ha informado la compañía en un comunicado, en el que no menciona a SEAT, dejando en el aire si afectará o no a la marca española.

El denominado Plan de Futuro 2030 del grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche y Seat/Cupra, pone en riesgo cuatro plantas de Volkswagen en Alemania: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.

En este sentido, el Consejo de Supervisión reconoce que la capacidad de producción europea del Grupo Volkswagen "supera actualmente la demanda en más de 500.000 unidades" y que, en este momento, no es posible garantizar una asignación de producción futura competitiva —de forma escalonada entre 2031 y 2034— para estas cuatro plantas alemanas. "Se estudiarán paralelamente y de manera complementaria posibilidades alternativas de utilización", añade.

"Es esencial alinear la capacidad de la plantilla con la realidad económica" En el comunicado, el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen afirma que resulta "necesario" realizar un "ajuste fundamental adicional" en la capacidad de la plantilla a nivel mundial para alcanzar los objetivos del programa de transformación y salvaguardar la competitividad del Grupo Volkswagen. "Ante la creciente competencia global, la evolución de la demanda y los cambios tecnológicos en el sector de la automoción, es esencial alinear coherentemente la capacidad de la plantilla con la realidad económica", añade y cifra en esos 50.000 puestos "incluidos cargos directivos" los necesarios a eliminar. Asimismo, el grupo quiere desarrollar el negocio en Norteamérica y China: en Norteamérica, el Grupo Volkswagen se concentrará en el futuro en los segmentos más rentables, en tanto que en China, adaptará su negocio a las nuevas expectativas de crecimiento del mercado automovilístico chino y ampliará las exportaciones hacia el denominado Sur Global, explica la compañía.