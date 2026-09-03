Volkswagen anuncia 50.000 despidos y una reducción de modelos del 50% en un plan de reajuste hasta 2030
- El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobó este jueves por unanimidad el plan de ajuste
- No menciona a SEAT aunque sí puede verse afectada por los planes de reducción de oferta
El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado este jueves por unanimidad un plan de ajuste que supone la eliminación de 50.000 puestos de trabajo en los próximos años en el marco de lo que la compañía define como el programa de transformación de mayor alcance de su historia.
El objetivo es mejorar la eficiencia y competitividad, según ha informado la compañía en un comunicado, en el que no menciona a SEAT, dejando en el aire si afectará o no a la marca española.
El denominado Plan de Futuro 2030 del grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche y Seat/Cupra, pone en riesgo cuatro plantas de Volkswagen en Alemania: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.
En este sentido, el Consejo de Supervisión reconoce que la capacidad de producción europea del Grupo Volkswagen "supera actualmente la demanda en más de 500.000 unidades" y que, en este momento, no es posible garantizar una asignación de producción futura competitiva —de forma escalonada entre 2031 y 2034— para estas cuatro plantas alemanas. "Se estudiarán paralelamente y de manera complementaria posibilidades alternativas de utilización", añade.
"Es esencial alinear la capacidad de la plantilla con la realidad económica"
En el comunicado, el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen afirma que resulta "necesario" realizar un "ajuste fundamental adicional" en la capacidad de la plantilla a nivel mundial para alcanzar los objetivos del programa de transformación y salvaguardar la competitividad del Grupo Volkswagen.
"Ante la creciente competencia global, la evolución de la demanda y los cambios tecnológicos en el sector de la automoción, es esencial alinear coherentemente la capacidad de la plantilla con la realidad económica", añade y cifra en esos 50.000 puestos "incluidos cargos directivos" los necesarios a eliminar.
Asimismo, el grupo quiere desarrollar el negocio en Norteamérica y China: en Norteamérica, el Grupo Volkswagen se concentrará en el futuro en los segmentos más rentables, en tanto que en China, adaptará su negocio a las nuevas expectativas de crecimiento del mercado automovilístico chino y ampliará las exportaciones hacia el denominado Sur Global, explica la compañía.
Racionalizar la cartera de modelos en marcas "más atractivas y sólidas"
Para 2035, el Grupo Volkswagen informa de que "racionalizará su cartera de modelos" en aproximadamente un 50% y "reducirá la complejidad de su oferta en cerca de un 75%".
"Los modelos seleccionados destacarán por su diseño y tecnología y se beneficiarán de la concentración en un menor número de variantes: mayores volúmenes por modelo, menores costes y mayores economías de escala", apunta la empresa.
El consejero delegado, Oliver Blume, ha indicado que en los próximos años el grupo invertirá miles de millones para hacer que las marcas icónicas "sean aún más atractivas, sólidas y competitivas".
La vicepresidenta del Consejo de Supervisión y primera presidenta del sindicato IG Metall, Christiane Benner, ha explicado que se ha trabajado intensamente para "encontrar buenas soluciones en esta situación de crisis" del grupo automovilístico alemán. Y añade que las decisiones del grupo deben incluir expresamente el desarrollo de escenarios de futuro "para todas las plantas".
El objetivo financiero es alcanzar un margen operativo sobre ventas del 9% en 2030, lo que corresponde a un resultado operativo de aproximadamente 31.000 millones de euros, con 37.000 millones de euros de costes generales y una cifra objetivo de 135.000 millones de euros de inversiones en activos materiales, investigación y desarrollo durante el periodo de planificación 2027-2031, afirman en el comunicado del Grupo Volkswagen.