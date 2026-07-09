Volkswagen reducirá hasta en un 50% la oferta de sus modelos y una cuarta parte de su capacidad de producción

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha informado este jueves que va a reducir capacidades de producción hasta los 9 millones de vehículos anuales, con la idea de adaptarse a la situación del mercado global y el aumento de la competencia. Actualmente, la compañía tiene una capacidad instalada de 12 millones de vehículos.

Tras una reunión del consejo de vigilancia con la dirección, comandada por su CEO Oliver Blume, el mayor gigante europeo de automóviles ha anunciado en su sede en Wolfsburgo que también va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50% y y se va a concentrar en los que segmentos de mercado más atractivos. Argumentan que estas medidas "mejorarán la posición resiliente de Volkswagen en un demandante periodo de transformación para la industria automovilística".

La complejidad de la oferta del grupo, al que pertenecen también marcas como VW, Audi, Porsche, Skoda y Seat/Cupra, se reducirá hasta un 75%.

El grupo Volkswagen, que emplea a 670.000 personas en todo el mundo, tiene dos grandes plantas de fabricación en España, la de la marca Volkswagen en Landaben (Pamplona) y la de Seat en Martorell (Barcelona).

La amenaza de 100.000 posibles despidos El comunicado de Volkswagen no concreta nada sobre despedir a personal. Únicamente se centran en una reducción de líneas de producción y modelos y adecuar la producción a las ventas actuales. El grupo había anunciado hasta ahora el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW, y había acordado con el sindicato IG Metall garantías de empleo, como mínimo, hasta 2030 en las fábricas alemanas. Sin embargo, después de que la revista Manager Magazin filtrase hace días que la corporación quería intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de lo que se había pactado y un 16% de la plantilla global de la empresa, los sindicatos han rechazado las medidas y organizado protestas. Mientras se efectuaba la reunión entre el consejo de vigilancia y la administración, aproximadamente 400 personas se han manifestado a las puertas de la sede, según IG Metall. La presidenta del sindicato, Christiane Benner, y la presidenta del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Cavallo, han liderado estas protestas. El medio alemán Der Spiegel señala que se cerrarían cuatro factorías en Alemania. Entre las plantas amenazadas, Zwickau tendría la mayor utilización prevista en 2026, con un 88%, pero se espera que disminuya al 42% en 2030, según los datos.