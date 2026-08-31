Alba Torrens lidera la lista de España para el Mundial femenino de baloncesto

Miguel Méndez, técnico de la selección nacional femenina de baloncesto, ha anunciado esta mañana las doce jugadoras que participarán en el Mundial de Alemania 2026 tras descartar a Andrea Vilaró, Irati Etxarri, María Araújo, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García.

Junto a la capitana Alba Torrens el seleccionador ha designado para la cita universal a María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida, Megan Gustafson y Alicia Flórez.

Por lo tanto, la relación facilitada por Méndez tras el último encuentro preparatorio ante China, a la que venció por 72-71, está formada por ocho jugadoras que el pasado verano se proclamaron subcampenas de Europa junto a María Conde, Maite Cazorla, Megan Gustafson y Alicia Flórez, que se estrenan en una competición oficial con la selección.