Las 12 jugadoras de la selección española para el Mundial de baloncesto 2026, una por una

La selección española femenina de baloncesto regresa a un Mundial ocho años después con un equipo que genera ilusión. El combinado que dirige Miguel Méndez competirá en Berlín desde este viernes con la moral alta después de la plata que logró en el Eurobasket 2025 con un equipo muy renovado y en el que las más jóvenes ya se han asentado.

Respecto a ese campeonato, repiten ocho jugadoras, regresan tres que se lo perdieron por lesión y se incorpora otro talento, el de Alicia Flórez.

A continuación, un repaso por posiciones de las 12 seleccionadas que van a luchar por las medallas en la Copa Mundial de la FIBA 2026.

Bases 4 Mariona Ortiz Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza, 34 años) Llegó tarde a la selección, pero su veteranía y dirección de juego es clave para Miguel Méndez. La base jugará muchos de los minutos importantes de España en este Mundial. 44 Iyana Martín Iyana Martín (Spar Girona, 20 años) 20 años pero ya con las llaves de esta selección. Valentía, ritmo, acierto… Iyana Martín tiene todo para destaparse este Mundial como la mejor jugadora joven del mundo. 5 Maite Cazorla Maite Cazorla (USK Praga, 29 años) Regresa tras su lesión en el Eurobasket para completar un brillante trío de manejadoras en España. Brillante en el lanzamiento exterior, buscará dar a la selección el ritmo que ha dejado ver en la gira previa.

Escoltas 18 Alicia Flórez Alicia Flórez (Washington Mystics, 22 años) Se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de su equipo en la WNBA por su actitud e intensidad. Gran defensora, será una de las encargadas de contagiar su carácter dentro y fuera de la cancha. 2 Elena Buenavida Elena Buenavida (Valencia Basket, 22 años) Otra gran jugadora de la gran generación joven que viene en España. Desparpajo, talento y anotación al servicio de Miguel Méndez.

Aleros 7 Alba Torrens Alba Torrens (Azulmarino Mallorca, 37 años) La única referente que queda de la mejor generación de la historia aportará la experiencia que le dan tres medallas mundiales. Como siempre, sus puntos serán claves cuando queme el balón. 10 María Conde María Conde (Toronto Tempo, 29 años) Conde vuelve a llegar a un gran torneo con España sin estar a su 100% físico tras superar una lesión en la WNBA hace menos de un mes. Por calidad, debería ser una de las principales vías de anotación de España. 9 Helena Pueyo Helena Pueyo (Valencia, 25 años) Lleva varios años demostrando ser una jugadora completísima. Gran tiradora, mejor defensora y capaz de asumir responsabilidades en los minutos finales: un valor seguro.