Las 12 jugadoras de la selección española para el Mundial de baloncesto 2026, una por una
- El equipo nacional despierta ilusión en su regreso a la gran cita del básket
- Sigue el Mundial femenino de baloncesto en directo del 4 al 13 de septiembre en RTVE
La selección española femenina de baloncesto regresa a un Mundial ocho años después con un equipo que genera ilusión. El combinado que dirige Miguel Méndez competirá en Berlín desde este viernes con la moral alta después de la plata que logró en el Eurobasket 2025 con un equipo muy renovado y en el que las más jóvenes ya se han asentado.
Respecto a ese campeonato, repiten ocho jugadoras, regresan tres que se lo perdieron por lesión y se incorpora otro talento, el de Alicia Flórez.
A continuación, un repaso por posiciones de las 12 seleccionadas que van a luchar por las medallas en la Copa Mundial de la FIBA 2026.
Bases
4Mariona Ortiz
Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza, 34 años) Llegó tarde a la selección, pero su veteranía y dirección de juego es clave para Miguel Méndez. La base jugará muchos de los minutos importantes de España en este Mundial.
44Iyana Martín
Iyana Martín (Spar Girona, 20 años) 20 años pero ya con las llaves de esta selección. Valentía, ritmo, acierto… Iyana Martín tiene todo para destaparse este Mundial como la mejor jugadora joven del mundo.
5Maite Cazorla
Maite Cazorla (USK Praga, 29 años) Regresa tras su lesión en el Eurobasket para completar un brillante trío de manejadoras en España. Brillante en el lanzamiento exterior, buscará dar a la selección el ritmo que ha dejado ver en la gira previa.
Escoltas
18Alicia Flórez
Alicia Flórez (Washington Mystics, 22 años) Se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de su equipo en la WNBA por su actitud e intensidad. Gran defensora, será una de las encargadas de contagiar su carácter dentro y fuera de la cancha.
2Elena Buenavida
Elena Buenavida (Valencia Basket, 22 años) Otra gran jugadora de la gran generación joven que viene en España. Desparpajo, talento y anotación al servicio de Miguel Méndez.
Aleros
7Alba Torrens
Alba Torrens (Azulmarino Mallorca, 37 años) La única referente que queda de la mejor generación de la historia aportará la experiencia que le dan tres medallas mundiales. Como siempre, sus puntos serán claves cuando queme el balón.
10María Conde
María Conde (Toronto Tempo, 29 años) Conde vuelve a llegar a un gran torneo con España sin estar a su 100% físico tras superar una lesión en la WNBA hace menos de un mes. Por calidad, debería ser una de las principales vías de anotación de España.
9Helena Pueyo
Helena Pueyo (Valencia, 25 años) Lleva varios años demostrando ser una jugadora completísima. Gran tiradora, mejor defensora y capaz de asumir responsabilidades en los minutos finales: un valor seguro.
Pívots
14Raquel Carrera
Raquel Carrera (NY Liberty, 24 años) Cada vez que Carrera se vista la camiseta de España, saca su mejor versión. Llega sin mucho rodaje desde la WNBA, pero su capacidad de jugar al poste bajo y generar ventajas dará muchas oportunidades al equipo.
11Awa Fam
Awa Fam (Seattle Storm, 20 años) El mundo es suyo. Ya se exhibió ante Francia en el Eurobasket 2025 y este debe ser el torneo de su consagración. Cada vez lanza mejor de lejos y la posibilidad de jugar al 4 con Gustafson en pista abre un abanico de opciones a Méndez.
17Megan Gustafson
Megan Gustafson (Portland Fire, 29 años) La jugadora naturalizada tiene un imán para meter puntos, pero su impacto debe ir más lejos. Su nivel defensivo pondrá el techo de España los muchos minutos que esté en pista.
20Paula Ginzo
Paula Ginzo (Diosgyori VTK, 28 años) Se ganó la plaza más luchada de esta convocatoria contra perfiles como Araujo o Etxarri. Su gran gira le ha dado este hueco en el que aportará dureza, rebote y amenaza desde la media distancia y exterior.