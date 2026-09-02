Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España en el Mundial de baloncesto femenino

La selección española femenina de baloncesto disputa el Mundial que acoge Alemania desde este viernes 4 de septiembre al domingo 13 con la intención de regresar al podio de honor después de perderse la anterior cita mundialista de hace cuatro años en Australia. España debuta el 4 de septiembre frente a Alemania (17.45 horas), a priori la selección más dura del grupo; disputará la segunda jornada de la fase de grupos ante Mali el 5 de septiembre (11.30 horas); y cerrará la primera fase el 7 de septiembre frente a Japón (17.50 horas).

Si España queda en primera posición, pasaría directamente a cuartos de final (10 de septiembre) para jugar contra el ganador del cruce entre el 2º clasificado del grupo C o el 3º del grupo D. En caso de que el combinado nacional quedase 2ª o 3ª de su grupo, tendría que jugar la ronda de octavos de final contra la 2ª o 3ª del grupo B. La semifinal se disputará el 12 de septiembre y la gran final, en el Uber Arena de Berlín, el domingo 13 de septiembre.

Una plantilla versátil España afronta en Berlín un nuevo desafío con la ambición de situarse entre las mejores del baloncesto internacional; tras la plata lograda en el último Eurobasket, la selección vuelve a una cita mundialista ocho años después con una plantilla polivalente, que mezcla experiencia y juventud, para soñar con volver a colgarse una medalla. Awa Fam, Iyana Martín y Raquel Carrera ya no son el futuro, sino el presente del baloncesto español. Las tres estrellas afrontan la Copa del Mundo con la responsabilidad de ser las piezas más importantes del equipo dirigido por Miguel Méndez. El seleccionador ha confeccionado un grupo basado en el bloque del pasado Eurobasket y que tiene una identidad competitiva muy reconocible: por encima del talento individual, la capacidad para jugar como un equipo. La variedad de perfiles es otra de sus fortalezas, que permitirá al seleccionador adaptarse a los diferentes escenarios que puedan plantearse durante el campeonato. El combinado español está compuesto por la capitana Alba Torrens, María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida, Alicia Flórez y Megan Gustafson. De las 12 seleccionadas, ocho jugadoras se mantienen del equipo que en el pasado verano se proclamaron subcampeonas de Europa. Y se estrenan en una competición oficial con la selección María Conde, Maite Cazorla, Megan Gustafson y Alicia Flórez.

"Ambición" y "optimismo" El equipo entrenado por Miguel Méndez se presenta con "determinación, optimismo e ilusión" a la cita mundialista, con un equipo formado por 12 jugadoras que, según su capitana, la veterana Alba Torrens, competirá "con muchísima ambición" y cuya "fortaleza" es su gran unión dentro y fuera de la pista. La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, se ha mostrado esta semana "emocionada" por lo que significa un Mundial. "Llevábamos 8 años sin poder participar en una Copa del Mundo. En Tenerife (2018) fuimos bronce, algo que no es nada fácil. La única jugadora que estuvo presente allí es Alba Torrens, cuyo sostenimiento en la élite es increíble". La propia Torrens ha explicado que el equipo llega al Mundial con "muchas ganas de competir y preparadas". "Llegamos con muchísima ambición. Este equipo me ilusiona y me hace volver a soñar, aunque debemos tener la humildad de estar a las puertas de un Mundial". No en vano, es la única jugadora de la selección que cuenta con experiencia mundialista. Ha jugado tres ediciones y ha logrado tres medallas: el bronce de España 2018, la plata de Turquía 2014 y el bronce de Chequía 2010. Miguel Méndez destaca que el objetivo de las jugadoras cada vez que se ponen la camiseta de España es el de "ganar". "Tengo mucha ilusión y esperemos disfrutar, aunque tenemos que ir con la humildad que tenemos que tener. Ya nos la quitaremos cuando toque".