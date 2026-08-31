Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

Esta semana a caballo entre agosto y septiembre es para muchos la vuelta de las vacaciones veraniegas y la vuelta a la rutina. Y no hay nada mejor para superar el síndrome postvacacional que disfrutar del mejor deporte y gratis a través de RTVE. Los dos deportes que marcarán el devenir de la semana son el ciclismo y el baloncesto.

La Vuelta a España 2026 se toma su primer descanso antes de encarar su segunda semana de competición. En la primera semana, Tadej Pogacar ha demostrado que ha venido a España a hacerse con la victoria final en Granada y entrar en el selecto grupo de ciclistas que han ganado la Triple Corona. Tres victorias de etapa y un maillot rojo consolidado afianzan las opciones del increíble ciclista esloveno.

La ronda española se adentra en tierras albaceteñas, también pasará por la región de Murcia para alcanzar Andalucía, por donde transitará el resto de etapas hasta el final en Granada. Una de las etapas marcadas en rojo en esta edición será la del jueves 3 de septiembre. Una dura etapa de montaña caracterizada por la tradicional dupla de ascensiones que forman Velefique y Calar Alto. Ya el viernes, la etapa será de media montaña por el interior de la provincia de Granada.

En baloncesto, España disputa dos importantes encuentros esta semana. Para empezar, el lunes la selección masculina viaja a Atenas para medirse a Grecia en la séptima jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Los hombres de Chus Mateo buscan lograr una victoria que les mantenga en el liderato del grupo. Y el viernes llega el estreno de la selección femenina en el Mundial de Berlín. Las pupilas de Miguel Méndez se enfrentan a la anfitriona, Alemania, en su debut en el campeonato.

Además, arranca la temporada de balonmano con la disputa de la 5ª edición de la Supercopa ibérica masculina. Vigo se convertirá en la capital de este deporte con la disputa de las dos semifinales el viernes: Barça - FC Porto y Sporting CP - Irudek Bidasoa Irún. Y en pentatlón moderno se disputa en China el Campeonato del Mundo de obstáculos.

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