España - Australia: Hora y dónde ver gratis en TV los cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino

La selección española de baloncesto femenino disputa los cuartos de final del Mundial de Berlín este jueves 10 de septiembre (a partir de las 20:45 horas) contra la selección de Australia, que derrotó este miércoles a Italia en el último partido de octavos de final. Este encuentro y el que enfrenta a la anfitriona Alemania contra Bélgica se podrán ver en abierto y gratis a través de Teledeporte y RTVE Play.

La 'Familia' logró su pase directo a cuartos de final, sin tener que pasar por el trance del play-in, después de imponerse a Japón en el último encuentro de la fase de grupos por 59-79 y afronta este decisivo cruce con energías renovadas tras dos días de descanso. El equipo de Miguel Méndez terminó primero del grupo A, con dos victorias (ante Alemania y Japón) y una derrota (contra Mali).

Liderazgo de Awa Fam e Iyana Martín Tras la primera victoria contudente ante la anfitriona Alemania, España se vio obligada a volver a jugar un partido muy exigente contra Mali con apenas 12 horas de descanso y acabó perdiendo. Y en el último choque ante las niponas, la joven base Iyana Martín volvió a brillar y fue la jugadora más decisiva del combinado nacional. De hecho, se convirtió en la primera jugadora menor de 21 años que sumaba más de 20 puntos en dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo. Su liderazgo pese a su juventud, unido a su gran conexión con su amiga Awa Fam (doble-doble ante Japón y MVP en el debut), ilusiona a una selección que aspira a colgarse una medalla en este Mundial de Berlín. Sos dos de los argumentos de una selección que está viendo cómo las jóvenes están creciendo y tirando de galones en un escenario de máxima exigencia. Otro es el liderazgo que siguen ejerciendo veteranas como María Conde o Maite Cazorla. Todo ello hace que el combinado español sueñe con hacer grandes cosas en esta cita mundialista.

Australia, el rival Hasta este miércoles por la noche, las españolas no conocieron a su rival en los cuartos y finalmente será Australia, que derrotaron a las italianas en octavos. Un contrincante que el seleccionador Miguel Méndez definió como “jugadoras muy fuertes, muy parecidas de tamaño y con experiencia, muchas jugando en la WNBA y es un equipo muy duro físicamente”. Las ‘Opals’ se impusieron a Italia en un final agónico, tras desperdiciar una ventaja de 25 puntos de diferencia. Eso sí, con una actuación sobresaliente de la joven Izzy Borlase (30 puntos), una de las revelaciones del torneo hasta ahora. Sin embargo, no está confirmada la presencia de sus dos mejores jugadoras: Alanna Smith, de las Dallas Wings, tocada en el gemelo desde la primera jornada y la atlética pívot Ezi Magbegor, que cayó lesionada ante el conjunto transalpino. Las australianas serán un duro hueso de roer, ya que acumulan dos bronces en los últimos dos grandes torneos, el pasado Mundial (2022) y los Juegos de París (2024).