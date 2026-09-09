Hora y dónde ver gratis en TV las etapas finales de La Vuelta 2026

La Vuelta a España 2026 entra en su recta final y lo hace con las etapas más decisivas de esta edición de la ronda española. Que Enric Mas se corone como vencedor dependerá de su rendimiento en la contrarreloj del jueves 10 de septiembre entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera y de las etapas finales de alta montaña, especialmente de la etapa reina de esta edición, que incluye la subida al Collado del Alguacil, el sábado 12 de septiembre. RTVE emitirá en directo cada una de estas etapas.

La caída de Pogacar en la etapa número 8dio el maillot rojo al mallorquín del Movistar Enric Mas, principal baza española de esta edición. Mas decidió no ponerse esa tarde el maillot de líder de la general, pero su condición la ratificó con una impresionante ascensión al Alto de Aitana. Su buen estado de forma quedó también patente en las exigentes rampas de Calar Alto, donde abrió una buena brecha con sus principales rivales: Felix Gall y Primoz Roglic, que le acompañan en el podio. El austríaco del Decathlon se sitúa actualmente a 2’06” como segundo, mientras que el esloveno del Red Bull es tercero a 2’10”.

"Físicamente me encuentro muy bien, con ganas tras dos semanas excelentes. Después de los meses difíciles que he pasado, se agradece estar así”, explicó Mas durante la rueda de prensa que ofreció en la jornada de descanso antes de afrontar la última semana de competición.

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Enric Mas ha demostrado su poderío en las etapas de montaña, en las que buscará dar el golpe de gracia a la clasificación general. Y queda pendiente por saber su rendimiento en la contrarreloj del jueves 10 de septiembre entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Teledeporte emite la etapa en directo desde las 14:50 horas en Teledeporte y RTVE Play y, desde las 16:15 horas, en La 2. Son 32 kilómetros en total con un trazado llano, de largas rectas y gran exposición al viento de la costa gaditana.

Peñas Blancas y el Collado del Alguacil dictarán sentencia La primera de las dos grandes etapas finales de montaña llega el viernes 11 de septiembre, con final en Peñas Blancas-Estepona (Málaga). Se trata de una etapa de 210 kilómetros con 4.200 metros de desnivel y tres altos puntuables. Tras un inicio de etapa por territorio llano, la serranía de Ronda se abrirá paso con el ascenso al puerto de Las Abejas (14,5 kilómetros al 4,3% de desnivel medio) y a El Viento (13,1 kilómetros al 3,7%). Todo ello, antes de emprender la subida a Peñas Blancas, una cima larga, de más de 18 kilómetros, con un desnivel medio del 6,5%. La etapa será retransmitida desde las 12:20 horas por Teledeporte y RTVE Play y, desde las 15:50 horas, en La 1. La etapa reina será la vigésima, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, con un trazado de 187 kilómetros y cinco puertos, incluyendo el ascenso final al inédito Collado del Alguacil, de categoría especial. El trazado inicialmente previsto por la organización tuvo que ser cambiado por los efectos del temporal del pasado mes de febrero, incluyendo la desaparición de la subida al Alto de Hazallanas, que ha sido sustituida por el Puerto de El Duque, a 1.674 metros de altitud. Se trata de una cima de 7,4 kilómetros al 8,3% de desnivel. Sí que se ha mantenido el doble paso por El Purche (de 8,2 kilómetros al 8,1%) y el ascenso final al Collado del Alguacil, con 8,3 kilómetros de longitud y un desnivel medio del 9,8%, aunque algunas rampas llegan al 20%. Teledeporte y RTVE Play emitirán la etapa desde las 12:00 horas. Pasará posteriormente a La 1, desde las 15:50 horas. lavuelta.es Granada es el escenario final de esta edición. La capital nazarí recibirá a los corredores el domingo 13 de septiembre, desde las 16:20 horas, en La 2 y RTVE Play. El trazado urbano diseñado por la organización incluye cuatro pasos por La Alhambra, una subida de 800 metros al 6%, lo que asegura un emocionante final para esta intensa edición de la Vuelta a España.