Enric Mas, Juan Ayuso, Mavi García y Paula Blasi lideran a la selección española de ciclismo en el Mundial 2026

Enric Mas y Juan Ayuso lideran la lista de la selección española masculina que participará en el Mundial de ciclismo 2026 en Canadá mientras Mavi García y Paula Blasi harán lo propio en la selección femenina, tal como han comunicado este lunes Alejandro Valverde y Gema Pascual.

La selección masculina para la prueba en línea está formada por Juan Ayuso, Carlos Verona, Enric Mas, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Marcel Camproví, Igor Arrieta, Markel Beloki mientras Iván Romeo y Pablo Castrillo disputarán la prueba contrarreloj.

Por su parte, la lista del equipo femenino está compuesto por Mavi García, actual medalla de bronce, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martín, Usoa Ostolaza y Sandra Alonso, con Paula Blasi y Mireia Benito como apuestas para la prueba contrarreloj.

Ambos seleccionadores han destacado la gran oportunidad de un ciclismo español "en auge" para la cita que se disputa del 20 al 27 de septiembre en Montreal (Canadá) a pesar de la importante baja de Tadej Pogacar en la prueba en ruta masculina, circunstancia que ha lamentado Alejandro Valverde, pero que "abre las posibilidades" del equipo español.

"Hemos hecho un equipo muy compensado donde Juan y Enric van a estar muy bien cubiertos para un recorrido de 274 kilómetros que nos viene muy bien", ha añadido el murciano.

Gema Pascual ha resaltado la mezcla de "veteranía y juventud" de un equipo equilibrado que buscará tener un papel destacado en la cita mundialista de finales de mes.