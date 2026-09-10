Hora y dónde ver gratis en TV la última prueba de la Copa del Mundo de piragüismo slalom y kayak cross

La Seu d'Urgell se convierte esta semana en el centro del piragüismo mundial. El Parc Olímpic del Segre acoge del 10 al 13 de septiembre la última prueba de la Copa del Mundo de canoe slalom y de kayak cross 2026, tras las disputadas en Eslovenia, la República Checa, Alemania y Francia. La competición reúne a 220 palistas de 39 países y contará con algunos de los grandes nombres internacionales de las aguas bravas.

La delegación española está formada por 12 deportistas y afronta con gran ilusión esta prueba porque es una oportunidad de competir en casa. Entre los palistas españoles destacan el reciente campeón del mundo Miquel Travé, la triple medallista olímpica Maialen Chourraut, Pau Echaniz, David Llorente, Núria Vilarrubla o Miren Lazkano.

Ensayo previo al Mundial 2027 No solo es la prueba que va a decidir a los campeones de la Copa del Mundo 2026 si no una prueba de fuego para la organización y un aperitivo para lo que llega el año que viene. La Seu d'Urgell será la sede del Campeonato del Mundo de canoe slalom 2027, previsto del 7 al 12 de septiembre, mientras que Sort acogerá en junio los Mundiales de aguas bravas. Por tanto, esta prueba se trata de una oportunidada para poner a prueba la estructura de cara a esos eventos de 2027.

El campeón del mundo Miquel Travé La representación española estará encabezada por algunos de los protagonistas del reciente Campeonato del Mundo disputado en julio Oklahoma City. España finalizó el Mundial con una cosecha de tres medallas. El mencionado oro de Miquel Travé en C1 y los bronces de David Llorente en K1 cross contrarreloj y Miren Lazkano en K1 cross femenino. Piragüismo Miquel Travé, campeón del mundo de piragüismo en aguas bravas en C1 en Oklahoma Ver ahora Travé afrontará la competición en casa después de hacer historia para el piragüismo español, competirá tanto en canoa como en kayak y será uno de los grandes reclamos para el público local. Junto a él estarán Pau Echaniz, medalla de bronce en los Juegos de París 2024, y David Llorente, ambos inscritos en K1 y kayak cross. Completan la terna masculina Luis Fernández y Alex Segura en C1 y Manuel Ochoa, especialista en kayak cross y ganador esta temporada de la Copa del Mundo de Augsburgo. En la categoría femenina, encabeza la lista Maialen Chourraut, una de las grandes figuras de la historia del piragüismo español. La vasca, triple medallista olímpica, volverá a competir en una prueba internacional de máximo nivel y el año pasado fue la ganadora de la Copa del Mundo en el K1 femenino. La selección se completa con Laia Sorribes y Leire Goñi en kayak, además de Núria Vilarrubla, Klara Olazábal y Miren Lazkano en canoa y kayak cross.

Los españoles, alejados de los primeros puestos Según informa la Federación Española de Piragüismo, todavía hay mucho en juego en esta prueba. En el K1 femenino, Maialen Chourraut, con los 7 puntos que sumó en París, se ha alejado de la lucha por la corona ya que ahora es quinta con 143 puntos. En la prueba masculina, el mejor español es Pau Echaniz con 87 puntos en decimocuarta posición. En la canoa individual, en la categoría femenina, la mejor clasificada española en esta prueba es Miren Lazkano, decimotercera, con 108 puntos. En la categoría masculina, Miquel Travé es el mejor español clasificado con 119 puntos en décima posición. En cuanto a la especialidad del kayak cross, también hay dos rankings independientes, el de la contrarreloj y el de enfrentamientos. En el primero, en la categoría femenina, la española Miren Lazkano ocupa la posición duodécima, con 97 puntos. En la prueba masculina, la ausencia de los nuestros en la primera Copa del Mundo de la temporada ha sido un lastre para que puedan, en esta ronda final de La Seu, luchar por la victoria. Y es que el triunfo en Augsburgo y la segunda posición en París de Manu Ochoa lo podrían haber colocado en la pelea por el primer puesto. Ahora, el gallego es octavo con 134 puntos. En lo referente a los enfrentamientos, en la prueba olímpica, en la categoría femenina es de nuevo Miren Lazkano la española mejor clasificada sumando un total de 57 puntos.