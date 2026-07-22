Hora y donde ver la Copa del Mundo de eslalon y kayak cross de piragüismo gratis en TV

El piragüismo español tiene este fin de semana una cita ineludible. La Copa del Mundo de eslalon y kayak cross dará los primeros puntos para el ranking de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF), que marca la clasificación para la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Entre el jueves 23 de julio y el sábado 25 de julio, Teledeporte y RTVE Play emitirán en directo y gratis las semifinales y finales de las modalidades de kayak, canoa y kayak cross, desde Oklahoma (EEUU), que será sede también para este deporte durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por ello, la de este fin de semana será una oportunidad única para la preparación del equipo nacional de cara a la próxima cita olímpica.

Este campeonato mundial es la primera cita puntuable para Los Ángeles 2028 y España llega a ella con una delegación formada por doce palistas. En kayak K1, el equipo femenino está formado por Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Leire Goñi, mientras que el masculino lo forman Pau Echaniz, Miquel Travé y David Llorente. En canoa (C1), Miquel Travé, Oier Díaz y Álex Segura conforman el equipo masculino, mientras que Nuria Vilarrubla, Miren Lazkano y Klara Olazabal componen el femenino. Por último, en kayak cross participan Manuel Ochoa, David Llorente y Pau Echaniz , junto con Maialen Chourraut, Miren Lazkano y Laia Sorribes.

El equipo español ha venido destacando en las primeras tres pruebas disputadas de la Copa del Mundo, incluyendo el bronce de Maialen Chourraut en la final de K1 en eslalon la localidad eslovena de Tacen y los tres metales que la delegación española se colgó en Augsburgo (Alemania). Nuria Vilarrubla logró la plata en C1 en slalom, mientras que en kayak cross, Manuel Ochoa ganó el oro en la contrarreloj individual y David Llorente, la plata en las eliminatorias cara a cara.

El joven palista segoviano fue también el primer español en subir al podio en Oklahoma, tras el bronce conseguido en la modalidad de contrarreloj individual de kayak cross durante la primera jornada del campeonato, con un registro de 467.98 segundos, a 44 centésimas del británico Joseph Clarke, nuevo campeón del mundo de esta modalidad. Junto a Llorente, otros seis palistas se clasificaron ya en la primera jornada para las rondas eliminatorias cara a cara de este sábado.

David Llorente abre el medallero español con un bronce en el Mundial de Piragüismo Ver ahora

En la segunda jornada de la Copa del Mundo de Oklahoma, cuatro de los palistas de K1 lograron su clasificación para las semifinales del jueves. En las finales por equipos, el trío femenino compuesto por Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Leire Goñi quedó en séptima posición, mientras que las penalizaciones relegaron a los representantes masculinos (Pau Echaniz, Miquel Travé y David Llorente) hasta la decimotercera plaza.