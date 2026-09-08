Hora y dónde ver los partidos de España en el Mundial sub-20 de fútbol femenino
- España se ha estrenado con victoria por 2-0 contra Nigeria. El jueves se enfrenta a Nueva Caledonia (15:00 horas)
- Todos los partidos de la selección española sub-20 en la cita mundialista, gratis y en abierto en Teledeporte y RTVE Play
La selección española femenina de fútbol sub-20 está disputando el Mundial de Polonia, que empezó el pasado sábado 5 de septiembre y terminará el próximo domingo 27. Las sedes de Bielsko-Biala, Lodz, Katowice y Sosnowiec ya vibran con la lucha de las 24 selecciones clasificadas para conquistar la Copa del Mundo de la categoría.
España, campeona del mundo en 2022 en Costa Rica, aspira a volver a hacerlo en esta nueva edición en tierras polacas y lograr el hito de que España sea campeona del mundo tanto en categoría absoluta como en la sub-20. España también es la vigente campeona de Europa.
Las 21 jugadoras convocadas por David Aznar están encuadradas en el grupo F del torneo junto a Nigeria, Nueva Caledonia y la República Popular China y disputa los tres partidos de la fase de grupos en la ciudad de Sosnowiec. Todos los partidos se podrán ver en directo y de forma gratuita tanto en Teledeporte como en RTVE Play.
Victoria clara en el debut
Las jugadoras españolas empezaron no pudieron empezar de la mejor manera su andadura en el Mundial y se impusieron en el partido de debut a Nigeria por 2-0 gracias a los goles de Marisa García y Alba Cerrato. El primer gol español llegó en el minuto 12, obra de Marisa García tras un pase de Noemí Bejarano que la dejó sola ante la portera nigeriana.
A partir del tanto que abrió el marcador, España se hizo con el control del juego ante un equipo nigeriano que tuvo que emplearse a fondo para defender su portería. En la segunda parte, las españolas mantuvieron su dominio y Alba Cerrato, en el minuto 73, marcó el 2-0 definitivo. La jugadora del Fiorentina recuperó el balón en el centro del campo, avanzó con determinación y, dentro del área, cruzó la pelota al segundo palo.
En el otro partido del grupo, la República Popular China venció por 5-0 a Nueva Caledonia, próximo rival de España en la segunda jornada del Grupo F, que se disputará el jueves 10 de septiembre, a las 15:00 horas. España disputará el último partido de la fase de grupos contra la República Popular China el próximo domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.
Hora y dónde ver a España en el Mundial sub-20 de fútbol femenino, en Teledeporte y RTVE Play
Lunes 7 de septiembre
España 2 – Nigeria 0. Ver partido completo
Jueves 10 de septiembre
15:00 horas. España – Nueva Caledonia. Teledeporte y RTVE Play
Domingo 13 de septiembre
15:00 horas. República Popular China - España. Teledeporte y RTVE Play