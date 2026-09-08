Hora y dónde ver los partidos de España en el Mundial sub-20 de fútbol femenino

La selección española femenina de fútbol sub-20 está disputando el Mundial de Polonia, que empezó el pasado sábado 5 de septiembre y terminará el próximo domingo 27. Las sedes de Bielsko-Biala, Lodz, Katowice y Sosnowiec ya vibran con la lucha de las 24 selecciones clasificadas para conquistar la Copa del Mundo de la categoría.

España, campeona del mundo en 2022 en Costa Rica, aspira a volver a hacerlo en esta nueva edición en tierras polacas y lograr el hito de que España sea campeona del mundo tanto en categoría absoluta como en la sub-20. España también es la vigente campeona de Europa.

Las 21 jugadoras convocadas por David Aznar están encuadradas en el grupo F del torneo junto a Nigeria, Nueva Caledonia y la República Popular China y disputa los tres partidos de la fase de grupos en la ciudad de Sosnowiec. Todos los partidos se podrán ver en directo y de forma gratuita tanto en Teledeporte como en RTVE Play.

Victoria clara en el debut Las jugadoras españolas empezaron no pudieron empezar de la mejor manera su andadura en el Mundial y se impusieron en el partido de debut a Nigeria por 2-0 gracias a los goles de Marisa García y Alba Cerrato. El primer gol español llegó en el minuto 12, obra de Marisa García tras un pase de Noemí Bejarano que la dejó sola ante la portera nigeriana. A partir del tanto que abrió el marcador, España se hizo con el control del juego ante un equipo nigeriano que tuvo que emplearse a fondo para defender su portería. En la segunda parte, las españolas mantuvieron su dominio y Alba Cerrato, en el minuto 73, marcó el 2-0 definitivo. La jugadora del Fiorentina recuperó el balón en el centro del campo, avanzó con determinación y, dentro del área, cruzó la pelota al segundo palo. Fútbol Fútbol - Campeonato del Mundo Sub-20 Femenino: España - Nigeria Partido del Campeonato del Mundo Sub-20 Femenino entre España y Nigeria. rtve play En el otro partido del grupo, la República Popular China venció por 5-0 a Nueva Caledonia, próximo rival de España en la segunda jornada del Grupo F, que se disputará el jueves 10 de septiembre, a las 15:00 horas. España disputará el último partido de la fase de grupos contra la República Popular China el próximo domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.