Montero anuncia que buscará ser candidata a las generales con unas primarias abiertas más allá de Podemos

Irene Montero ha vuelto a primerísima línea de la política tras anunciar este sábado que quiere ser candidata a las elecciones generales de 2027. Lo ha hecho con una meta clara, plantar cara a un "sistema" cuyas reglas "son un robo" y que es "incompatible" con las buenas personas. Eso sí, ha anunciado que no será candidata de cualquier forma y ha avanzado que habrá unas primarias abiertas "a todo el mundo", más allá de Podemos.

"Creo que la gente buena, la que está dispuesta a aportar algo para que las cosas cambien, es más y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales, porque las normas del sistema no pueden ser el negocio, tienen que ser la vida, que solo se vive una vez", ha anunciado Montero en un acto en Madrid al grito entre los asistentes de "presidenta".

Dicho esto, ha avanzado que no quiere ser la candidata "de cualquier manera". "Quiero ser candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a la que pueda presentarse cualquier persona que quiera participar".

De esta forma, la exministra de Igualdad abre las puertas a configurar una candidatura transversal en la izquierda, en un momento en el que Sumar todavía no tiene un cabeza de lista oficial y tras el acercamiento al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que también se ha postulado a liderar "un frente de izquierdas".

"Es una tarea difícil que tenemos por delante, no soy ingenua (...) pero creo que merece muchísimo la pena intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo que necesite para vivir bien: paz, casa y trabajo".

Precisamente "paz, casa y trabajo" ha sido el lema del acto, que ha estado introducido por la activista trans Mar Cambrollé y que ha contado con la participación del secretario antirracista de Podemos Serigne Mbayé, que ha precedido a la secretaria general del partido, Ione Belarra.

Combatir el "sistema": "La gente no puede irse ni una semana de vacaciones" La también eurodiputada ha lanzado los ejes principales de su política, con medidas como el salario mínimo de 1.800 euros mensuales o jornadas de seis horas diarias, 30 semanales. Y se ha anticipado a las preguntas de la derecha respecto a "dónde va a salir el dinero", a lo que ha respondido que "de arriba", de ese 1% que acumula el 95% de la riqueza, según un informe de Oxfam de 2024. "Este sistema está montado para que unos pocos hagan negocio", un 1% que construye su riqueza "quedándose con lo que es de todos" y con el trabajo de la gente, que "no puede irse ni una semana de vacaciones al año", ha denunciado. "Es un robo, las reglas del sistema son un robo a la mayoría para que una minoría acumule desmedidamente", ha aseverado. Y es el capitalismo, a su juicio, "el origen de todos los problemas del mundo": "El genocidio, las guerras, el precio de los alimentos y de la energía… todo es por el negocio, por el ataque de codicia, gula y avaricia más brutal y violento de todos los tiempos". Por ello, ha defendido entre fuertes aplausos que "algo que es tan profundamente injusto no debería ser legal" y ha asegurado que el programa electoral "más justo de todos" es "hacer que los poderosos devuelvan lo robado y volvamos a lo básico": "Porque vida solo hay una y planeta solo hay uno y la política debe dedicarse a cuidarlo, a tener paz, casa y trabajo". De esta forma, Montero ha asegurado que "es el sistema el que tiene que cambiar" y no las "buenas personas" dispuestas a ayudar a quienes más lo necesitan. "Las normas tienen que dejar de ir contra la gente, no pueden ser el negocio", ha sentenciado. Y ha avisado que el enemigo a combatir son los ricos y poderosos, porque ni las personas migrantes, ni LGTBI ni las feministas son las responsables de que la vivienda "cueste el 75% del salario o de que suba la cesta de la compra.