La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 20 entre La Calahorra y Collado del Alguacil

La 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este sábado 12 de septiembre, transcurre entre La Calahorra y Collado del Alguacil, una jornada de 186,8 kilómetros y un perfil montañoso con cinco cotas puntuables que puedes seguir en directo, en abierto y gratis a partir de las 12:20 horas por Teledeporte, La 1 y RTVE Play.

El ciclista español Enric Mas (Movistar) defiende 1 minuto y 37 segundos de ventaja como líder de la clasificación general con respecto a Primoz Roglic (Red Bull), y 3 minutos y 1 segundos con el austriaco Felix Gall (Decathlon), tercero en la general.

La etapa más dura que queda en esta edición de La Vuelta a España 2026 antes de la llegada a Granada el domingo. Hoy los ciclistas superan más de 5.000 metros de desnivel, tres puertos de primera y el final en Collado del Alguacil, un puerto que se subirá por primera vez en el ciclismo profesional como colofón a esta ronda español vivida íntegramente en el sureste del país.

La Vuelta innova con este puerto que tiene 8km al 10% de desnivel aproximadamente, un auténtico rompepiernas que llega después de la doble ascensión al Puerto de del Purche en apenas 30 kilómetros, que servirán para hacer una selección más que interesante de cara a la victoria final. Se trata de una ascensión de 8 kilómetros de longitud y un desnivel medio del 8,1% para alcanzar una altura máxima de 1.483 metros de altitud.

El Puerto de los Blancares, puerto de tercera, disparará las hostilidades, antes del primer paso por Puerche a 90 kilómetros de meta, encadenándose despué una segunda ascensión a 60 kilómetros del final, y a 30 kilómetros se subirá el Puerto de El Duque antes de coronar por primera vez Collado del Alguacil.