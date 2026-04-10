Montero cree que Podemos y ERC pueden "movilizar" a la izquierda: "Hay que hablar con todos"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este viernes en La Hora de La 1 que su formación y la de Gabriel Rufián —ERC— con quien la pasada tarde protagonizó un debate en Barcelona sobre la necesidad de aglutinar a las izquierdas ante el avance de Vox, pueden "hacer equipo" para ser las fuerzas que "movilicen los esfuerzos" en este sentido en Cataluña y España.

Con la mirada puesta en las elecciones generales previstas en 2027 ha dicho que hay un "camino por delante" y que lo que hicieron este jueves es "escenificar" la "voluntad de hacer equipo" con el objetivo de que haya una "candidatura" que permita que la izquierda esté fuerte y tenga capacidad de transformación.

Preguntada por si en esa suma de izquierdas incluyen a Sumar y a Izquierda Unida, la eurodiputada ha dicho que "hay que hablar con todos" y que en absoluto "compra nada" del "discurso antipartido", porque las formaciones políticas, igual que los sindicatos, son "estructuras" que se juntan para "tratar de cambiar cosas que no funcionan, que son injustas".

En relación con otra cuestión, si ya han empezado las conversaciones con Sumar, ha dicho que la relación "siempre existe", pero ha preferido "no adelantar pasos" y hablar cuando "las cosas estén acordadas".