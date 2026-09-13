Imserso 2026/ 2027: destinos, precios y cómo contratarlo

El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) abre la contratación de viajes de su programa anual de turismo activo el 14 de septiembre para un total de 879.213 plazas hacia destinos de costa, interior e islas. Los más de 4,6 millones de personas que se han acreditado para la temporada 2026/2027 y han recibido una carta deben llevarla. La misiva incluye cuatro dígitos, distintos cada temporada, que son los que permiten hacer las reservas o comprar los viajes. En ellas también se explica a partir de qué fecha pueden las personas usuarias reservar o comprar sus viajes, así como las personas que pueden viajar que son siempre el titular del expediente y, en su caso, el acompañante (cónyuge, pareja de hecho…) o los hijos en situación de discapacidad igual o mayor al 45%. Asimismo, las personas usuarias del Programa de Turismo del Imserso pueden obtener un duplicado de su acreditación de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Imserso.

El programa de turismo del Imserso nació en 1985 con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores, fomentando el envejecimiento activo mediante viajes a precios asequibles. Se apoya en que el ocio, la actividad física y las relaciones sociales ayudan a retrasar el deterioro físico y cognitivo.

Además, tiene un componente económico para los destinos. Su objetivo es, según destaca el Ministerio de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación. A través de esta vía, se pretende también mejorar la estacionalidad, asegurando una actividad turística todo el año que permita la sostenibilidad del sector y el mantenimiento del empleo, especialmente en meses con menos turistas.

Los primeros viajes se inician al 1 de octubre.

Hay tres tipos de viajes según destino La mayoría de las plaza ofertadas están en la costa y la cuarta parte en las Islas Baleares y Canarias. El resto van a "turismo de escapada", que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea. Costa peninsular: 440.284 plazas (el 50,1%)

Costa insular: 228.142 plazas (25,9%)

Turismo de escapada: 210.787 plazas (23,9%)

Precios y duración Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje ´- de 4 a 10 días- y tipo de alojamiento, los precios van desde los 132, 91 euros cuatro días/ 3 noches en una capital de provincia en temporada baja a los 564,72 euros por 10 días con transporte incluido en Islas Canarias en temporada alta. Son con pensión completa, excepto en viajes a capitales de provincia que el régimen es de media pensión y sin transporte. En el resto hay transporte hasta el hotel, salvo que se especifique otra cosa. Además, se incluye póliza de seguros colectiva; servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel y programa de animación socio-cultural. Hay también un porcentaje de plazas para que aquellos que deseen llevar a sus animales de compañía, tanto en los destinos de costa peninsular como los de costa insular, viajando siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

Hay 7.447 plazas a 50 euros para personas con menos recursos Como ya se hizo en la temporada pasada, en esta convocatoria hay una tarifa reducida destinada específicamente a pensionistas con menos recursos. Podrán viajar por solo 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje. Se han reservado en total 7.447 plazas destinadas a personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Turismo activo para los mayores HOSBEC Europa Press

Cuándo contratar según lugar de residencia Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma. Los primeros días de comercialización, del 14 al 18 de septiembre de 2026, las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo provincial, con el objetivo, dice el Imserso, de escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento. Posteriormente, a partir del sábado 19 de septiembre de 2026, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia. El inicio de la contratación se hace de forma escalonada por Comunidades Autónomas y según la condición de preferente o no preferente. Esta se consigue tras una baremación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la orden de regulación del programa y la resolución de convocatoria y aparece en la carta recibida de acreditación. Desde las 9:00h del lunes 14 de septiembre: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para usuarios preferentes

Desde las 9:00h del martes 15 de septiembre: En las mismas regiones para no preferentes.

Desde las 9:00h del miércoles 16 de septiembre: Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco usuarios preferentes.

Desde las 9:00h del jueves 17 de septiembre: En las mismas regiones para no preferentes. No obstante, el proceso permanece abierto durante toda la temporada. Las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan de forma constante nuevas disponibilidades que vuelven a incorporarse al sistema de venta, por lo que es habitual que aparezcan oportunidades de reserva a lo largo de los meses en todos los destinos.