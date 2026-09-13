La Policía traslada a 864 migrantes de Loma Colmenar al nuevo centro de acogida de Los Rosales, en Ceuta

La Policía ha llevado a cabo esta mañana el traslado de 864 migrantes desde los exteriores de Loma Colmenar a un nuevo centro de acogida de Los Rosales, situado en el barrio de La Reina. Cerca de dos kilómetros separan ambos lugares. Las personas han accedido al cambio de manera voluntaria y se ha llevado a cabo sin incidentes gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de un espacio con carpas instaladas por el Gobierno con el objetivo de facilitar las filiaciones y avanzar en los expedientes.

El operativo ha sido coordinado por la ministra, Elma Saiz, que se encuentra en Ceuta desde el jueves, y la autoridad funcional, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La carpas están ubicada en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek. Con la apertura de este domingo son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya y, en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales.

00.36 min Siguen los trabajos para habilitar nuevos emplazamientos de acogida para migrantes en Ceuta

El Gobierno continúa con las labores para acondicionar otras áreas en Ceuta para albergar a los cientos de migrantes que todavía permanecen en las calles de la ciudad. El Ejecutivo ya habilitado una parcela en Loma Colmenar, otra en los terrenos de La Hípica y una tercera en el polígono industrial del Tarajal.

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