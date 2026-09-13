Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre: Leocadia será la madrina de Curro

¡Simona y Candela han vuelto a La Promesa! La insistencia de Curro ha merecido la pena. Aunque la condición que marcaron las cocineras para reincorporarse a sus puestos era el despido de Julio, finalmente, aceptaron volver con la promesa del marqués: el ayuda de cámara del duque de Buenaventura no será responsable de la cocina. Pero no es lo único que ha ocurrido en la zona de servicio: María ha cancelado su boda con Carlo. En el último momento, confesó al lacayo no estar enamorada y sus deseos de paralizarlo todo. Él se ha quedado destrozado…

En la planta noble, Leocadia hizo una inesperada propuesta a Máximo: casarse. ¿Con qué intenciones? Ella ha prometido convencer a Ángela para que la persona que la lleve al altar sea el duque, a cambio de convertirse en marido y mujer, ¡quiere ser la duquesa de Buenaventura! Si quieres saber lo que va a pasar del 14 al 18 de septiembre aquí te dejamos el avance de los episodios del 905 al 909

Avance del capítulo 905 del lunes 14 de septiembre Curro cede: Pía no será su madrina. Ella explica que llevarle al altar habría parecido una provocación ante los nobles, pero luego confiesa a Ricardo que le habría encantado. Cristóbal hace oficial la vuelta de las cocineras ante todo el servicio, y Julio pide perdón públicamente. Julieta espera a la gente del refugio para las clases, pero nadie se presenta. Ciro y Lorenzo se ríen de la iniciativa, pero celebran que esto mantendrá a Manuel y a Julieta distraídos: es bueno para sus planes con las licencias. Martina abre su corazón ante Jacobo: forzando las cosas, jamás podrán ser felices. Pero él no da muestras de empatía. La muchacha llora con Adriano, no hay manera de ablandar a Jacobo... Manuel asegura a María que La Promesa es su casa, no los va a echar. La doncella se lo cuenta a Carlo, pueden estar tranquilos, pero él está muy dolido. María termina confesando a Samuel la razón por la que no se casó: su corazón le pertenece a él.Curro pide a Leocadia que sea su madrina y ella lo fulmina con la mirada. ¿Qué responderá?

Avance del capítulo 906 del martes 15 de septiembre Leocadia acepta ser la madrina de Curro aunque debió ser la primera opción. Se acerca cada vez más a su sueño de ser duquesa: ya se imagina a ella y a Máximo en el altar. Pía descubre que Curro le ha pedido a Leocadia que sea la madrina. No le parece bien, no es buena persona… Tomasa cambia de actitud: empieza a mostrarse amable ante las cocineras. Julieta averigua por qué nadie acudió a clase: a los alumnos les impone ir al palacio. Adriano previene a Jacobo: si sigue con esa actitud, todos sabrán que pasa algo. Jacobo recapacita y reúne a Martina y Adriano: ¡ha tomado una decisión! Lorenzo y Ciro cobran los primeros beneficios de las licencias. El capitán de la Mata advierte: cuidado con ostentar. Samuel y María Fernández confiesan su amor imposible: deben conformarse con la amistad. María trata de tender puentes con Carlo, pero él sigue dolido. La doncella se aterra, Carlo se ha llevado a Janita y no aparecen por ningún lado. ¿Volverá? La Promesa: Samuel y María Fernández confiesan su amor imposiblet

Avance del capítulo 907 del miércoles 16 de septiembre Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a revelar su propuesta, pues Curro los interrumpe. ¡Carlo aparece! Había llevado a Janita a ver a su madre. María, por su parte, explota: ¡no se la puede llevar! Luego es honesta: el problema no es Samuel, es que ellos no están enamorados. Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras algo rompedor. La señora de Figueroa insiste en que Máximo sea padrino porque cree honestamente que él está intentando hacer las cosas bien. Ángela empieza a dudar y le pide a Alonso que le hable de su padre. Tomasa obliga a Petra a oponerse al cambio del menú. En cambio, ella se muestra partidaria de la modificación. ¿Está cambiando de verdad Tomasa? Manuel convence a los alumnos de que acudan a clase. En la primera, se relatan las estafas que los arruinaron, mencionando al barón de Valladares. Pía confiesa a Ricardo que no puede permitir que Leocadia sea la madrina, solo queda una opción… ¿de cuál se trata? Julieta descubre un reloj carísimo que Ciro no puede justificar. ¿De dónde ha sacado el dinero? La Promesa: ¡Carlo aparece! Había llevado a Janita a ver a su madret

Avance del capítulo 908 del jueves 17 de septiembre Ciro miente a Julieta: dice que compró el reloj a plazos. Lorenzo convence a Ciro de provocar una bronca por las clases del refugio para distraer la atención de sus negocios ilegales y le ordena cambiar el escondite del dinero. Siguiendo el plan de Lorenzo, Ciro monta un conflicto en el hangar. Ángela ve a Máximo sufrir las consecuencias de haber filtrado su paternidad y hay un pequeño acercamiento; él insiste en que actuó pensando en ella. Pía se siente culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero no se atreve a pedirle ser su madrina. Petra pide a Tomasa hablar, pero ésta se niega y confiesa que manipula deliberadamente a las cocineras para destruir su reputación. Curro y Ángela aprueban el nuevo y novedoso menú de boda y acuerdan una cata previa. Martina está cansada de que Jacobo ordene cómo tienen que comportarse y le planta cara: le exige que anuncien la ruptura y que se marche de La Promesa. Carlo, dolido con el mundo, agarra a Samuel de la sotana… ¡dispuesto a pegarle! La Promesa: Carlo agarra a Samuel de la sotana… ¡dispuesto a pegarle!t