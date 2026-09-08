Curro anuncia a Alonso su decisión en 'La Promesa': Pía será su madrina

La familia Luján ya ha comenzado con los preparativos de la boda de Ángela y Curro. Los novios, por su parte, tienen que decidir quiénes serán las personas que los acompañen al altar. La joven lo tiene claro: Alonso será su padrino. El muchacho tampoco tiene dudas, pero su elección es más complicada: quiere que sea Pía Adarre. Sabe que esto supondría un escándalo, pero está dispuesto a arriesgarse y ya ha comunicado la noticia al marqués de Luján y Leocadia de Figueroa. ¿Cómo han reaccionado ellos? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

El secreto de Pía Curro tiene que tomar una decisión muy importante: quién será su madrina en la boda. Normalmente, es la madre la encargada de llevar al novio al altar. Por ello, Curro ha pensado en Pía, ya que ha sido como una auténtica madre para él durante todo este tiempo en La Promesa. Lo que el joven no sabe es el gran secreto que lleva ocultando la, ahora, doncella tiempo atrás… Ella ha descubierto quién acabó realmente con la vida de Jana, la hermana del muchacho. Es, nada más y nada menos que, Leocadia, la madre de Ángela… La señora Adarre, aunque lo ha intentado en multitud de ocasiones, aún no ha sido capaz de confesar a Curro toda la verdad, dada la dureza de su descubrimiento. ¡Sabe que destrozaría al muchacho! Por ello, tomó – junto a Ricardo – una decisión: mantener el secreto hasta después de la boda. Ahora, esta decisión se complica tras el anuncio de Curro: ¡quiere que sea su madrina de bodas! Pía no puede creerlo… “Eres un Luján y lo que hagas también afecta a tu familia. ¿No ves que solo soy una criada? Eso lo cambia todo. A partir de ahora, cada paso que des tendrá unas consecuencias para tu nombre”, asegura Adarre. A pesar de sus intentos de hacer cambiar de opinión al chico, no lo ha conseguido… La Promesa La Promesa: Curro propone a Pía ser su madrina Ver ahora

Curro anuncia su decisión A pesar de la negativa de Pía, Curro lo tiene muy claro: quiere que ella lo acompañe al altar. Ángela también está de acuerdo. Por ello, aprovechando que los prometidos se encontraban reunidos con Alonso y Leocadia, han comunicado sus intenciones. Ángela ha iniciado la conversación: “Me gustaría que usted, don Alonso, me llevase al altar. No se me ocurre nadie mejor para ese momento y, para mí, sería todo un honor que aceptara llevarme junto a su hijo Curro”. El marqués de Luján está muy ilusionado con la noticia: “El honor será mío, por supuesto. Acepto encantado”. Y ahora, lo más complicado, el momento de Curro: “Ya sé quién quiero que sea mi madrina. Quiero que sea doña Pía Adarre”. Lascaras de Alonso y Leocadia son de absoluto asombro y contrariedad. ¿Terminarán permitiendo que la doncella acompañe al muchacho al altar? ¿Cambiará Curro de opinión? ¿Aceptará la señora Adarre a pesar de todo? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.