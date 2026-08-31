Nueva boda en 'La Promesa': María acepta la propuesta de matrimonio de Carlo

La relación de María Fernández y Carlo no es la típica historia de amor. Una noche como otra cualquiera, se dejaron llevar por la pasión y así llegó al mundo Jana, su preciosa hija. Ahora que ya son padres, Carlo ha decidido dar el gran paso y pedir matrimonio a la joven: “¿Quieres casarte conmigo?”. Ella parece tener clara su respuesta. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!

Una relación de idas y venidas María Fernández y Carlos tuvieron su primer contacto tras una noche en la verbena. Se dejaron llevar por la pasión – y por alguna que otra bebida -. Poco tiempo después, el muchacho llegó a La Promesa para convertirse en el nuevo lacayo. Aunque, en un primer momento, María Fernández intentó ocultar lo que había ocurrido entre ellos, el joven no se lo puso nada fácil. A él no le importaba que el servicio descubriera la verdad. Sin esperarlo, la muchacha tuvo su primera falta. ¡No podía creer lo que estaba ocurriendo! Pero tuvo que aceptar la realidad y decidió seguir adelante con su embarazo. Carlo también se quedó en estado de shock al conocer la noticia. Finalmente, decidieron iniciar una relación, por el bien de su bebé.

La tercera persona en discordia: Samuel Uno no elige de quién se enamora e, inesperadamente, los sentimientos entre María Fernández y Samuel empezaron a surgir – mucho antes de que apareciera Carlo -. Sin embargo, ese amor no ha desaparecido, a pesar de todo… Él terminó confesando todos sus sentimientos a la doncella y robándole un apasionado beso. María Fernández, aunque en un primer momento se quedó paralizada, terminó apartándose y explicando a Samuel el camino que ha decidido seguir: continuar su relación con Carlo. El beso de María Fernández y Samuel en 'La Promesa' que deja sin palabras a Carlo Cristina Barco

La pedida de matrimonio Después de todo lo que han vivido, Carlo piensa que es el momento de dar el gran paso: ¡pedir matrimonio a la doncella! “Lo que me dijiste, me hizo pensar que tú y yo podíamos tener un futuro juntos y que podíamos ser felices y eso me hizo sentir muy afortunado”, ha comenzado el lacayo. Con los nervios a flor de piel, Carlo se ha arrodillado ante la doncella y ha pronunciado las palabras mágicas: “María Fernández, ¿quieres casarte conmigo?”. La Promesa La Promesa: Carlo pide matrimonio a María Fernández Ver ahora María se ha quedado sin palabras ante esta declaración: “No me lo esperaba”. El lacayo ha continuado: “Creo que no nos ha venido bien darlo todo por sentado. Es cierto que nos juntamos por Janita, que es lo mejor que nos ha pasado a los dos en la vida, pero también es cierto que parece que fue porque no teníamos otra opción y parece que también tengamos que casarnos porque es lo que toca. Pero eso no quita que no podamos disfrutar por el camino, ¿verdad?”. Carlo y María pensaban que estaba siendo un momento privado hasta que han visto que… ¡Teresa y Pía estaban escuchando desde fuera de la habitación! Ambas han animado al lacayo a iniciar de nuevo la pedida. Y, esta vez, María ha dado una respuesta contundente: “Sí, claro que sí y mil veces sí”. ¡Enhorabuena a los prometidos!