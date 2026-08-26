La paternidad de Máximo se filtra a la prensa en 'La Promesa'

La paternidad de Máximo es uno de los temas más comentados en el palacio de los Luján. Y ahora también en toda España: ¡la noticia se ha filtrado a la prensa! A pesar de los intentos de la familia por evitar que este secreto saliera a la luz, no lo han logrado. A partir de este momento, todos saben que Máximo es padre de Ángela. El duque de Buenaventura parece haberse tomado la noticia con una extraña frialdad. ¡Te contamos todos los detalles de esta trama de la ficción!

La noticia se filtra a la prensa Desde que Ángela escuchó la conversación en la que Leocadia y Máximo confesaban que este último es el verdadero padre de la muchacha, no hay día que no se hable de ello en palacio. Toda la familia Luján estaba de acuerdo: había que impedir que esta noticia viera la luz, por lo menos de momento, para evitar un escándalo. Sin embargo, el plan no ha salido como todos esperaban… Tomasa ha encontrado una noticia en el periódico en la que se desvelaba la situación: Máximo de Buenaventura tiene una hija secreta. Se trata de la señorita Ángela nacida de su relación con doña Leocadia de Figueroa. Tan pronto como lo ha descubierto, ha llamado al duque de para informarle. La hermana de Petra se ha disculpado con Máximo: “Lo siento mucho, señor. No sé cómo ha podido pasar”. Sin embargo, la reacción del de Buenaventura no ha sido la que esperábamos: ha mantenido un comportamiento bastante frío. “No te preocupes. Sabíamos que este momento iba a llegar más tarde o más temprano. No vamos a hacer nada, no podemos a hacer nada. La noticia ya está publicada, solo nos queda asumirla”, asegura manteniendo una actitud bastante indiferente.

La reacción de la familia Alonso, tras leer la noticia, ha llamado a la calma. Leocadia, sin embargo, no puede contener la rabia: “Siempre van en busca de carnaza”. El “tío Max” se ha mantenido en su posición distante: “Quiero estar sereno para decidir bien cómo obrar”. Además, se niega a ponerse en contacto con el periódico para pedir una rectificación. Al fin y al cabo, lo que está escrito es totalmente cierto, tal y como ha expresado. La Promesa La Promesa: La familia reacciona a la filtración en la prensa Ver ahora Ángela, por su parte, y con el apoyo de Curro, ha intentado olvidar por un momento todos los problemas y centrarse en lo que realmente desean: ¡su tan esperada boda! Están decididos a casarse cuanto antes, sin esperas, diga lo que diga Leocadia, y convertirse de una vez por todas en marido y mujer. La pregunta que todos en La Promesa se están haciendo en este momento: ¿quién habrá filtrado la noticia de la paternidad de Máximo a la prensa? ¿Habrá sido Lorenzo, tal y como sospecha el marqués de Luján? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama en La Promesa.