Simona y Candela abandonan 'La Promesa' por culpa de Julio

La llegada de Julio y Tomasa ha revolucionado por completo el servicio de ‘La Promesa’. Los nuevos se han propuesto hacer la vida imposible a todos sus compañeros. Simona y Candela pueden ser, posiblemente, las más afectadas. Julio, con el beneplácito de Alonso, se ha convertido en el responsable de la cocina.

En consecuencia, puede hacer y deshacer a su antojo, confundiendo a las cocineras. Estas, hartas de tantas idas y venidas sin sentido, han tomado una drástica decisión: ¡abandonar las cocinas y marcharse de ‘La Promesa’! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

Julio, responsable de cocinas El objetivo de Tomasa y Julio, desde el primer día, ha sido atormentar a todo el servicio de ‘La Promesa’. Julio, por su parte, se ha centrado en las cocinas y, en consecuencia, en Simona y Candela. El recién llegado decidió hablar directamente con el marqués para hacerle una propuesta: “Creo que los repetidos errores de estos días han evidenciado que existe un problema en la cocina de La Promesa. Humildemente, quería proponerle una solución antes de que el problema vaya a más. Me parece que las cocineras, a pesar de su indudable valía profesional, se han acomodado en los últimos tiempos. Quiero pedirle permiso para que me deje supervisar la cocina de La Promesa”. El marqués de Luján, ajeno a las verdaderas intenciones de Julio, no ha dudado en aceptar la oferta… La Promesa La Promesa: Julio propone a Alonso ser el responsable de la cocina Ver ahora Desde ese momento, Simona y Candela se encuentran bajo las órdenes de Julio. Las cocineras se disponían a disfrutar de su tarde libre cuando, inesperadamente, “el duquesito” –tal y como las cocineras llaman al recién llegado– se ha interpuesto en su camino: “Su libranza tendrá que esperar”. Esta es solo una de las muchas trampas que Julio ha puesto a las cocineras…

La decisión de Simona y Candela Después de mucho tiempo calladas y soportando todas y cada una de las jugadas del nuevo responsable de las cocinas –Julio–, Simona y Candela han tomado una drástica decisión: ¡marcharse de La Promesa! Han dejado a Cristóbal una carta explicando su determinación. Este ha comunicado a Julio la noticia: “Las cocineras no han aguantado más el maltrato al que usted las estaba sometiendo y se han ido. No les merece la pena sufrir así”. Julio se ha quedado sin palabras. ¿Qué hará ahora? Las consecuencias de la marcha de Simona y Candela no han tardado en llegar. Es la hora del desayuno y no hay nada preparado. Teresa ha tomado las riendas de la cocina y, con la ayuda de Ricardo y Pía, han sacado el desayuno adelante. Aunque, obviamente, no al mismo nivel que lo hacían Simona y Candela. Los señores, se han extrañado ante la tardanza inusual de las cocinas y, más tarde, por la falta de comida. Carlo ha sido el encargado de comunicar la marcha de las cocineras a la familia Luján, que se ha quedado sin palabras al conocer lo ocurrido. ¿Volverán Simona y Candela? ¿Qué harán los compañeros del servicio para cubrir su ausencia? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama de la ficción. La Promesa La Promesa: La familia Luján descubren la marcha de Simona y Candela Ver ahora