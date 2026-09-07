Leocadia propone matrimonio a Máximo en 'La Promesa'

¡La boda de Ángela y Curro es inminente! La familia Luján ya ha comenzado con los preparativos y Máximo sigue intentando reconciliarse con su hija antes del enlace. Sin embargo, ella no está por la labor y es muy complicado que cambie de opinión. Leocadia asegura haber encontrado una solución a este problema: ella convencerá a la joven. ¿Qué es lo que quiere a cambio? ¡Casarse con el duque de Buenaventura! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

La relación de Ángela y Máximo El primer encuentro entre el duque y su hija no fue de la manera que esperaban ninguno de los dos. Él confundió a la joven con Martina – a quién conocía desde hace muchos años – y la zarandeó por los aires en mitad del pasillo. Ángela, lógicamente, enfureció ante este inesperado comportamiento. Desde ese momento, la relación no ha ido a mejor. El duque, con muy malas formas, se negó a reconocer a la muchacha públicamente como su hija.Ella, por su parte, le pidió que abandonara el palacio lo antes posible. Sin embargo, los dos terminaron reculando en sus decisiones. ¿El último paso del duque de Buenaventura? Filtrar a la prensa su paternidad. Este movimiento también incomodó a la joven. Un punto negativo más para Máximo… Máximo confiesa en 'La Promesa': él filtró su paternidad a la prensa Andrea San Juan Ahora que Ángela y Curro han decidido retomar sus planes de boda y casarse cuanto antes, Máximo quiere ser la persona que acompañe a su hija al altar. Ella se niega en rotundo y, de momento, nadie ha conseguido que cambie de opinión. ¡Tiene las ideas bastante claras!

El trato de Leocadia “Ángela está enrocada, es imposible hacerla recapacitar. No voy a llevarla al altar y esa será la tumba de mi reputación”, asegura Máximo. La señora de Figueroa parece tener la solución a todos sus problemas. Han sido varias las personas que han intentado hacer que Ángela cambie de opinión, sin éxito. Pero falta alguien: Leocadia. “Si tú necesitas ayuda para convencer a Ángela, ¿por qué no me la pides a mí? Te estoy proponiendo un trato. Si yo consigo convencer a Ángela de que seas tú quién la lleve del brazo al altar, después me llevarás tú a mí. Me quiero casar contigo, Máximo. Lo estoy deseando. Quiero ser la nueva duquesa de Buenaventura”. Leocadia acaba de proponer matrimonio a Máximo, ¡esto no nos lo esperábamos! ¿Cómo reaccionará él? ¿Cuál será su respuesta? En caso de aceptar el trato… ¿qué tendrá que decir Ángela y el resto de la familia Luján? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.