Samuel y Julieta encuentran a Simona y Candela cerca de 'La Promesa'

La presión de Julio ha podido con Simona y Candela. No están dispuestas a aguantar más las jugarretas del ayuda de cámara de Buenaventura y han abandonado las cocinas del palacio. Todos están muy preocupados por ellas, ¿dónde habrán ido? ¿se encontrarán bien? Afortunadamente, Samuel y Julieta han dado con su paradero: ¡están escondidas en el refugio! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

Las cocineras abandonan el palacio La llegada de Julio y Tomasa ha revolucionado el servicio de ‘La Promesa’. Los recién llegados, desde el primer momento, se marcaron un objetivo: hacer la vida imposible a sus nuevos compañeros. ¡Y así ha sido! Julio, con el beneplácito del marqués de Luján, se hizo con el control de las cocinas. De jugarreta en jugarreta, Simona y Candela no han podido con la presión y… ¡se han marchado del palacio! Dejaron una carta a Cristóbal explicando las razones de su partida y este no ha dudado en enfrentar a Julio: “Las cocineras no han aguantado más el maltrato al que usted las estaba sometiendo y se han ido. No les merece la pena sufrir así”. El ayuda de cámara del duque de Buenaventura no esperaba este contratiempo… LA PROMESA Simona y Candela abandonan 'La Promesa' por culpa de Julio Andrea San Juan La marcha de las cocineras no solo ha afectado al servicio de La Promesa, la zona noble también se ha visto salpicada. No entienden cómo ha podido ocurrir y, tan pronto como ha conocido la noticia, Alonso ha pedido explicaciones a los responsables del servicio. Teresa y Ricardo, por su parte, han tomado las riendas de las cocinas. ¡Alguien tenía que hacerlo!

La nueva vida de Simona y Candela El servicio y gran parte de la familia Luján están preocupados por las cocineras. ¿Dónde habrán ido? ¿Se encontrarán bien? ¿Volverán? Afortunadamente, Samuel ha descubierto su paradero y no ha dudado en llevar a Julieta allí: ¡el refugio! La Promesa La Promesa: Simona y Candela están escondidas en el refugio Ver ahora En su momento, Petra ya preguntó a los refugiados por las cocineras. Sin embargo, decidieron ayudar a Simona y Candela y mantener en secreto su escondite: “Nos tienen mucho aprecio y les pedimos que fueran discretos”. Las cocineras han estado muy cómodas en el lugar, prácticamente como si estuvieran de vacaciones, tal y como han confesado a Julieta y Samuel. Obviamente, una de las primeras preguntas de Julieta ha sido cuándo van a volver a La Promesa. Simona y Candela lo tienen claro: “Por ahora no vamos a volver. Ni se nos pasa por la cabeza mientras sigan allí los duquesitos”. Julio y Tomasa se han portado muy mal, no solo con ellas, sino con todos los compañeros del servicio, y no están dispuestas a seguir sufriendo sus ataques: “Aquí, en el refugio, se nos aprecia y estamos muy bien”. Julieta no se ha dado por vencida: “Si volvieran, las tratarían mucho mejor. Está quedando en evidencia lo mucho que las necesitan. Los señores añoran sus platos”. A pesar de la insistencia de Samuel y Julieta, no han logrado convencer a las cocineras… Además, han pedido seguir manteniendo el secreto para que nadie en palacio descubra dónde están. ¿Lograrán que Simona y Candela cambien de opinión? ¿Descubrirán en La Promesa el paradero de las cocineras? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.