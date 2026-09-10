La condición de Simona y Candela para regresar a 'La Promesa': el despido de Julio

La marcha de Simona y Candela de ‘La Promesa’ha afectado tanto a la zona de servicio como a la planta noble. Afortunadamente, Julieta y Samuel descubrieron el paradero de las cocineras, aunque no lograron convencerlas para regresar. Curro, sin embargo, ¡lo ha conseguido! Ha traído de vuelta a Simona y Candela al palacio, aunque no van a reincorporarse al trabajo tan fácilmente. Tienen una condición para ello: que despidan a Julio. ¿Lo conseguirán? Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa.

El refugio, su escondite Hartas de las jugadas sucias de Julio, Simona y Candela decidieron recoger sus cosas y marcharse del palacio. Antes, dejaron a Cristóbal una carta explicando sus razones. Ballesteros no dudó en enfrentar al ayuda de cámara del duque de Buenaventura, que se quedó sin palabras ante lo ocurrido. Esta marcha afectó no solo al servicio, sino también a la zona noble. Teresa y Ricardo, desesperados, tomaron el mando de las cocinas. Pero la ausencia de las cocineras seguía siendo evidente… Afortunadamente, Samuel logró descubrir el paradero de Simona y Candela y, junto a Julieta, fueron a visitarlas: ¡estaban en el refugio! En este reencuentro, los intentos por conseguir el regreso de las cocineras no cesaron. Sin embargo, Simona y Candela aseguraron no querer volver. Allí – en el refugio – estaban muy cómodas, se las valoraba y no tenían que seguir aguantando las jugarretas de Julio. LA PROMESA Simona y Candela abandonan 'La Promesa' por culpa de Julio Andrea San Juan

El esperado regreso Samuel y Julieta no han sido los únicos en visitar a las cocineras en el refugio: Manuel, Curro y Ángela también han intentado convencerlas para volver a La Promesa. Y aunque no ha sido fácil… ¡lo han conseguido! Cristóbal, Samuel y Ricardo se han lanzado a los brazos de sus compañeras en cuanto han entrado por la puerta. Simona y Candela han vuelto, pero con condiciones… “Nos hospedaremos en el palacio, pero no nos pondremos el delantal hasta que no se aclare todo. Nuestra condición para regresar es que despidan a don Julio”, aclaran las cocineras. Lo han pasado realmente mal y no van a volver a compartir cocina con ese hombre. ¡Lo tienen muy claro!

Julio, ¿despedido? El marqués de Luján no ha dudado en hablar con su gran amigo, el duque de Buenaventura, pidiendo el despido de Julio. El trato al que ha sometido a las cocineras no ha sido el correcto y no está dispuesto a perder a Simona y Candela por el comportamiento de su ayuda de cámara. Máximo entiende la petición, pero no está dispuesto a aceptar: “Es mi hombre de confianza. Además, Julio no ha tenido una vida fácil”, ha asegurado a Alonso. Esta razón no ha convencido al marqués, que ha continuado intentando hacer entrar en razón a su amigo. Sin embargo, parece que “el tío Max” no va a dar su brazo a torcer… “Hablaré con Julio y con Tomasa. Es lo único que te puedo ofrecer ahora mismo”, ha asegurado el duque. La Promesa La Promesa: Alonso pide a Máximo el despido de Julio Ver ahora ¡Y así ha sido! Máximo ha reunido, de urgencia, a Julio y Tomasa con una única intención: dejar las cosas claras a su servicio. “Desde que hemos llegado a este palacio no habéis parado de darme problemas. Me habéis puesto en un callejón sin salida”, asegura. El duque de Buenaventura ha dado su palabra al marqués y ha logrado convencerle para dar una segunda oportunidad a su servicio. A pesar de ello, ha advertido seriamente a Julio y Tomasa: o se comportan como es debido o serán despedidos. La Promesa La Promesa: El ultimátum de Máximo a Julio y Tomasa Ver ahora ¿Conseguirán Simona y Candela su objetivo? ¿Aceptarán cualquier otra propuesta del marqués de Luján? ¿Cambiarán Julio y Tomasa su comportamiento con el resto del servicio? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.