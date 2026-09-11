María cancela su boda con Carlo en 'La Promesa': “No estoy enamorada de ti”

Carlo ha decidido dar el paso definitivo con María Fernández: ¡convertirse en marido y mujer! Sorprendió a la madre de su hija arrodillándose y sacando del bolsillo un precioso anillo. La doncella lo tenía claro – o eso parecía -: “Sí, quiero”. Sin embargo, minutos antes del enlace, sentía la necesidad de hablar con su prometido antes de dar uno de los pasos más grandes de su vida y es que… ¡no podía casarse con él! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La propuesta de matrimonio Todos sabemos que la relación de María y Carlo no ha sido la más fácil. “Iniciaron la casa por el tejado”, tal y como han expresado ellos en multitud de ocasiones. Tuvieron su primer encuentro íntimo tras una noche de verbena y, más tarde, Carlo apareció en el palacio de los Luján para convertirse en lacayo. A partir de ese momento, su relación ha sido un sinfín de idas y venidas. A pesar de ello, Carlo está enamorado de María Fernández y, más aún después de tener a Janita – su preciosa hija – ha decidido dar el paso definitivo con la doncella: ¡convertirse en marido y mujer! Se ha arrodillado y ha pronunciado las palabras mágicas: “María Fernández, ¿quieres casarte conmigo?”. La doncella no se lo pensó: “Sí, claro que sí y mil veces sí”. Nueva boda en 'La Promesa': María acepta la propuesta de matrimonio de Carlo Andrea San Juan

La decisión de María Todo estaba preparado para el gran momento. El servicio se había puesto manos a la obra para que María y Carlo se convirtieran en marido y mujer lo antes posible. Pía, Simona y Candela estaba ayudando a la doncella a terminar de preparase cuando a la novia le han empezado a entrar las dudas… ¿Está enamorada de Carlo? ¿Quiere que ese sea su futuro? Antes de dar el paso, tenía que hablar con el lacayo: “¿Podrían bajar a buscar a Carlo para hablar con él ahora?”, ha pedido a sus compañeras. Carlo ha acudido a su llamada, pero no se esperaba lo que estaba a punto de ocurrir: “Carlo, perdóname. No podemos casarnos. Tenemos que cancelar la boda”. La Promesa La Promesa: María cancela su boda con Carlo Ver ahora Carlo no puede creer lo que está ocurriendo… Él está realmente enamorado de María Fernández y tenía mucha ilusión por compartir el resto de su vida con la doncella. Sin embargo, ella ahora sí que lo tiene claro: “No me voy a casar. Te quiero mucho, pero no como se tiene que querer a una pareja. No estoy enamorada de ti”, ha confesado. El lacayo se siente engañado: “íbamos a casarnos para darle un hogar a nuestra niña. ¿Ahora qué? Íbamos a criar a Janita juntos, pero lo has tirado todo por tierra”. La doncella asegura que criarán juntos a su hija, pero sin estar juntos. ¿Conseguirán María y Carlo arreglar sus diferencias? ¿Qué ocurrirá con Samuel? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.