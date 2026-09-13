Gran Premio de San Marino, en directo la carrera de MotoGP 2026: nuevo asalto por el liderato del Mundial

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026, decimocuarta cita de la temporada, en el trazado Marco Simoncelli de Misano Adriático. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas este domingo a partir de las 14:00 horas.

En directo, la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se hizo con la victoria en la carrera sprint del sábado, en el que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), logró la 'pole' tras acabar por detrás del español la prueba corta del fin de semana.

Marc Márquez, vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de San Marino de MotoGP en Misano Adriático, ha reconocido que utilizó una estrategia y una elección de neumáticos "calcada a la de Alcañiz".

"Como la estrategia funcionó allí, he intentado hacer la misma; porque se intenta, pero luego a veces sale y a veces no", reconoce Marc Márquez, quien explica que lo hizo para "liderar desde el principio" para evitar que, con el neumático blando "tuviera ese extra al inicio y luego gestionar la carrera hasta el final".

Por su parte, su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP), se mostró satisfecho del tercer puesto en la carrera 'sprint' del Gran Premio de San Marino de MotoGP, después de la situación que se había encontrado el viernes y de ser "quinto en una pista que no es fácil".

"El domingo todo dependerá mucho de la salida, del momento de soltar el embrague, de si estás cerca o lejos, y hay que gestionarlo de la mejor manera", afirmó el madrileño a los medios de comunicación presentes en Misano Adriático Marc Márquez.

El italiano Marco Bezzechi dijo no saber "cómo será la carrera, porque será diferente, y esta pista te permite poder usar los dos neumáticos, hay buen agarre, el consumo no es alto, el ritmo, que se espera, será un poco más lento, así que eso da la posibilidad de poder usar los dos neumáticos".

El Misano World Circuit Marco Simoncelli cuenta con una longitud de 4,23 kilómetros y una anchura de pista de 12 metros. El trazado dispone de 16 curvas, distribuidas en 6 a la izquierda y 10 a la derecha, con una recta más larga de 530 metros donde las motos completan un sentido de carrera en la dirección de las agujas del reloj. La prueba principal de este sábado en la categoría reina está programada a un total de 27 vueltas, para cubrir una distancia de 114,12 kilómetros.