Los suecos acuden a votar en unas elecciones legislativas que podrían abrir la puerta del Gobierno a la ultraderecha

Los colegios electorales han abierto este domingo en Suecia a las 8.00 hora local para celebrar unas elecciones legislativas en las que la oposición de centroizquierda llega con una ligera ventaja frente al bloque gubernamental de derecha.

La coalición gobernante anunció el pasado mes de abril que en caso de un nuevo triunfo electoral, el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) pasaría a formar parte por primera vez del Gobierno, que seguiría liderando el actual primer ministro, Ulf Kristersson.

Más de 3,6 millones de suecos de los ocho millones llamados a las urnas han votado ya por anticipado, un 30% más que en 2022 y una cifra récord, según la Autoridad Electoral. Postnord, la empresa pública de servicio postal, ha aludido a ese factor para justificar que en varios lugares de Estocolmo no haya podido enviar los votos anticipados antes de la apertura de los colegios, lo que podría provocar retrasos en el recuento.

Las encuestas colocan al centroizquierda por delante con entre 0,5 y 5,6 puntos de ventaja, cuando hace apenas dos semanas la diferencia se situaba alrededor de los diez puntos, lo que ha hecho aumentar las especulaciones sobre un posible nuevo drama electoral como en los comicios de 2018 y 2022.

Algo menos de 50.000 votos separaron a ambos bloques hace cuatro años y hubo que esperar tres días al recuento del voto procedente del extranjero para certificar quién era el ganador.

El Partido Socialdemócrata, que ha sido siempre la fuerza más votada en Suecia a lo largo del último siglo, encabeza las encuestas por delante del SD y del Partido Conservador de Kristersson.