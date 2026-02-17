Investigan en Suecia a un hombre acusado de prostituir a su mujer con más de cien personas

La Policía de Suecia ha detenido a un sexagenario sospechoso de obligar a su mujer a prestar servicios sexuales a más de un centenar de hombres, en un nuevo caso que recuerda al registrado en el sur de Francia con las violaciones constantes sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido.

Los hechos habrían tenido lugar en la zona norte de Suecia, principalmente en la región de Vasternorrland, según la radiotelevisión pública SVT. Fue la propia víctima quien denunció los hechos ante la Policía, lo que motivó en octubre del año pasado la detención de su marido y la apertura de una investigación que estima entre 70 y 120 la cifra de hombres que pudieron pagar para mantener sexo durante más de tres años.

01.16 min Gisèle Pelicot rompe el silencio en su primera entrevista en televisión: "Sentía que me derrumbaba"

La Fiscalía sospecha que hubo coacciones y que el ahora detenido se aprovechó económicamente de su mujer, si bien el hombre ha negado las acusaciones. El caso se mantiene bajo secreto de sumario y no avanzará en términos judiciales hasta mediados de marzo, cuando la Fiscalía presente la acusación formal y una semana después arranque el juicio.