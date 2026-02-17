Investigan en Suecia a un hombre acusado de prostituir a su mujer con más de cien personas
- El Gobierno tacha de "impactantes" y repugnantes" las informaciones sobre "el caso Pelicot sueco"
- El marido lleva detenido desde octubre y el juicio comenzará en marzo
La Policía de Suecia ha detenido a un sexagenario sospechoso de obligar a su mujer a prestar servicios sexuales a más de un centenar de hombres, en un nuevo caso que recuerda al registrado en el sur de Francia con las violaciones constantes sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido.
Los hechos habrían tenido lugar en la zona norte de Suecia, principalmente en la región de Vasternorrland, según la radiotelevisión pública SVT. Fue la propia víctima quien denunció los hechos ante la Policía, lo que motivó en octubre del año pasado la detención de su marido y la apertura de una investigación que estima entre 70 y 120 la cifra de hombres que pudieron pagar para mantener sexo durante más de tres años.
La Fiscalía sospecha que hubo coacciones y que el ahora detenido se aprovechó económicamente de su mujer, si bien el hombre ha negado las acusaciones. El caso se mantiene bajo secreto de sumario y no avanzará en términos judiciales hasta mediados de marzo, cuando la Fiscalía presente la acusación formal y una semana después arranque el juicio.
"El caso Pelicot sueco"
La ministra de Igualdad de Suecia, Nina Larsson, ha tachado en redes sociales de "impactantes" y "repugnantes" las informaciones que han trascendido "sobre el caso Pelicot sueco" y ha emplazado a los hombres a "dejar de comprar y vender los cuerpos de las mujeres".
Por parte del Gobierno, ha subrayado un compromiso para seguir intensificando los esfuerzos para combatir la prostitución y la trata de personas y ha anunciado la presentación en primavera de una nueva hoja de ruta sobre ambas lacras.