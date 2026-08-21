Unos 500 jóvenes magrebíes regresan a la playa del Trampolín, en Ceuta, por temor a ser deportados

La tensa calma ha durado apenas unas horas en el litoral ceutí. La playa del Trampolín, que durante la mañana del jueves fue escenario de un desalojo pacífico y masivo de entre 1.500 y 4.000 personas por parte de la Policía Nacional, ha vuelto a convertirse en el epicentro de la crisis migratoria de Ceuta.

A última hora del jueves, unos 500 jóvenes de origen mayoritariamente magrebí regresaron a la arena, volviendo a levantar cabañas improvisadas y encendiendo hogueras para protegerse del frío nocturno.

Este inesperado retorno ha echado por tierra los intentos de recuperar la normalidad en la costa, obligando a suspender los trabajos de limpieza y desinfección previstos que se han retomado este viernes a las 08:00 de la mañana. Para ello la Policía Nacional ha agrupado al medio millar de migrantes que han regresado a la playa de El Trampolín para facilitar así el trabajo a los operarios del servicio de limpieza.

La situación de los migrantes en las calles de Ceuta mantiene encendidas las alarmas políticas y vecinales en una ciudad desbordada por la presión migratoria iniciada el pasado 30 de julio.

Miedo a la repatriación El desalojo, completado pacíficamente antes de las 10:30 horas del jueves, pretendía reubicar a los migrantes en dos emplazamientos de emergencia habilitados por el Gobierno central: la explanada de Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar. Sin embargo, la efectividad del operativo se desvaneció a lo largo del día. A mediodía, el Gobierno de la ciudad autónoma informaba del regreso de unas 500 personas. Aunque la Administración local ha atribuido inicialmente esta vuelta a la "búsqueda o recuperación de pertenencias personales", los testimonios en la playa revelan una realidad distinta. En su inmensa mayoría son marroquíes y confiesan un temor generalizado: "Temen ser expulsados a su país si entran en los centros habilitados por el Gobierno". Otros han explicado que no habían comprendido correctamente adónde debían dirigirse o que los nuevos campamentos ya carecían de espacio. 06.28 min "Hay un riesgo de atención insuficiente y que pueda haber problemas sanitarios" La responsable de Migraciones de Médicos del Mundo, Patricia Ruiz de Irizar, ha explicado en Las Mañanas de RNE cuál es la situación de los migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta desde el plano sanitario. Señala que todavía siguen miles de personas en situación de "extrema vulnerabilidad", siendo "una inmensa mayoría niños y niñas" que en un primer momento no tenían asegurada la atención a los servicios sanitarios. Son los más pequeños los que viven con más temor la situación, con la sombra de una posible deportación que en algunos casos les provoca insomnio y problemas de salud mental, ha explicado Ruiz de Irizar.

Colapso del operativo de limpieza El regreso desordenado ha obligado a la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda a suspender de inmediato las labores de desinfección, ya que "ahora mismo no puede garantizarse la seguridad de los operarios". La situación se complicó a las 18:00 horas, cuando voluntarios de Cruz Roja regresaron al arenal para distribuir bolsas de comida y prestar asistencia sanitaria desde una ambulancia. Miembros de la Cruz Roja atienden a varios inmigrantes, en la playa del Trampolín. Marcos Moreno EUROPA PRESS / MARCOS MORENO El dispositivo humanitario actuó como un potente reclamo: unas 4.000 personas acudieron durante la tarde para recoger alimentos. Aunque muchos fueron solo por el reparto, una parte significativa manifestaba su intención de quedarse a dormir en el lugar. La fisonomía del asentamiento también ha cambiado. Mientras que antes del desalojo predominaban personas de origen subsahariano —reubicadas por la Policía en los nuevos campamentos—, el perfil actual en el Trampolín es marroquí, y ya no solo incluye a hombres jóvenes, sino también a mujeres y niños.

Estallido vecinal y pulso político El traslado de los migrantes al Embolsamiento de Loma Colmenar ha desatado una fuerte contestación social. Vecinos de la zona, respaldados por el partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, convocaron una concentración de protesta alegando que llevan "más de 20 días soportando la presión derivada de la presencia de numerosos migrantes". Argumentan que las plazas de Loma Colmenar debieron reservarse para los migrantes que ya vagaban por las calles de su barriada y no para quienes pernoctaban en el Trampolín. ““ El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha apoyado el malestar vecinal. Vivas recordó que cedió el terreno con la condición estricta de "que el alojamiento provisional se destinara a los migrantes que ya permanecían en esa zona y su entorno". Asimismo, criticó la gestión del Ejecutivo central, sentenciando que "trasladarlos del Trampolín a distintos lugares de Ceuta no es tener voluntad de arreglar el problema". Vivas ha cifrado entre "25 y 30 los expedientes de devolución" diarios que tramita el Gobierno y exige ejecutar los expedientes de retorno de todos los que accedieron de forma irregular el 30 de julio.