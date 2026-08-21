El tiempo el fin de semana del 21 de agosto en España: bajada de las temperaturas y fuertes tormentas

Tras unos días con estabilidad y temperaturas elevadas, el cambio de tiempo que comenzó el jueves se consolida este fin de semana, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una vaguada está atravesando rápidamente la península ibérica acompañada de la entrada de una masa polar más fresca, y a ello se une ya entrado el fin de semana la llegada de otra vaguada establecida al oeste de la península. Esta contribuirá a inestabilizar la atmósfera, especialmente en áreas del nordeste donde penetre el aire húmedo mediterráneo.

Con ello, se espera un descenso generalizado de temperaturas, hasta alcanzar valores algo por debajo de lo normal para la época, y precipitaciones en el norte y este peninsulares. Estas podrían ser localmente fuertes, o incluso muy fuertes, y acompañadas de tormenta en zonas del nordeste, lo que podría causar inundaciones locales, especialmente en valles y torrenteras.

Este viernes las tormentas, de carácter muy fuerte, podrían afectar durante la madrugada a Baleares, especialmente a Mallorca y Menorca, donde hay posibilidad de que se produzcan rachas muy fuertes, sin descartar que sean huracanadas.

Las precipitaciones persistirán en el Cantábrico, aunque irán perdiendo intensidad a lo largo del día, así como en puntos del nordeste peninsular y Baleares, donde serían más dispersas que en la jornada anterior, si bien podrán ser localmente fuertes, e incluso muy fuertes y persistentes, en litorales del sur de Cataluña en la segunda mitad.

Temperaturas máximas este viernes en España EL TIEMPO TVE

El tiempo el sábado 22 de agosto: inestabilidad en el noreste De cara al fin de semana del 22 y 23 de agosto, con una incertidumbre creciente, la situación más probable es que la inestabilidad se mantenga en el tercio nororiental peninsular. Durante el sábado, hay posibilidad de que los chubascos y tormentas sean localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña, teniendo aún carácter persistente y muy fuerte durante la madrugada, en el este de Aragón, en el norte de la Comunidad Valenciana y en el Pirineo central. Las temperaturas máximas subirán en casi todo el territorio, salvo en el Levante, Baleares, Cataluña y Canarias, donde bajarán. Las mínimas subirán ligeramente en el centro peninsular y bajarán en el resto y en los archipiélagos. El viento en la Península será flojo y de componente sur en general. En el Cantábrico, será moderado y de componente este, más intenso en Galicia; en el tercio este, de levante, flojo o moderado, y en Canarias, el alisio, moderado, rolará ligeramente a norte durante la tarde.