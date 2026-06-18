Ayuso anuncia un pleno extraordinario en julio para aprobar la "ley del concebido no nacido" en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el próximo 2 de julio se celebrará un pleno extraordinario para debatir y aprobar -el PP tiene mayoría absoluta- la ley autonómica que reconocerá al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar. "Ustedes defienden intereses, nosotros defendemos principios", ha expresado a la oposición socialista durante una sesión plenaria en el parlamento regional.

Si bien estaba previsto que el proyecto de ley se debatiera y votara en el pleno de hoy -el último ordinario hasta septiembre-, el miércoles la Mesa de la Asamblea de Madrid paralizó la tramitación después de que el PSOE advirtiera defectos de forma en un escrito de nulidad. Es así que el PP ha optado por convocar un pleno extraordinario.

"Siento castigarles las vacaciones con el concebido no nacido porque no van a poder ir a reírse ni de los cubanos ni de los venezolanos hasta mediados de julio, porque aquí vamos a seguir defendiendo lo importante", ha sentenciado la mandataria regional.

"Ustedes cortaban las Cortes y luego multiplicaron los plenos durante la Navidad para multiplicar la amnistía. Y he ahí la diferencia, que ustedes maniataron al Congreso de los Diputados para la mafia y para la amnistía corrupta y nosotros vamos a tener aquí un pleno extraordinario para defender a las madres", ha sentenciado.

En qué consiste la ley, que se podrá aplicar "desde que se acredite el embarazo" El pasado 3 de junio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad dio luz verde a este proyecto de ley, una medida que Ayuso ya adelantó durante el último debate del estado de la región. Según se explicó entonces, la iniciativa, que fue remitida a la Asamblea para su tramitación parlamentaria, se integra en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022- 26 y tiene como objetivo "reforzar el apoyo a las familias mediante la inclusión del concebido no nacido como integrante de la unidad familiar". Con esta medida, la región busca convertirse en la primera de España en "establecer este reconocimiento con carácter general", ya que una normativa vigente en Galicia "contempla una previsión similar" pero "circunscrita exclusivamente a las familias numerosas". Esta nueva norma, explicó el Gobierno autonómico, se podrá aplicar, en el ámbito de las competencias de la Administración regional, "desde que se acredite el embarazo". Las familias "tendrán los mismos beneficios y derechos" en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven. Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación, para lo que se habilitado un trámite electrónico que permitirá agilizar este proceso. Así es el plan de natalidad de Ayuso: beneficios fiscales, acceso a reproducción asistida y conciliación

"Fomentar la natalidad" Una vez se aplique la nueva ley, que se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano, las embarazadas podrán acceder a las ayudas y beneficios contemplados acreditando su estado de gestación mediante la presentación del correspondiente informe médico. El Gobierno de Ayuso enmarca esta iniciativa en otras como la ayuda de 500 euros mensuales a mujeres gestantes menores de 30 años. Una estrategia con la que busca "fomentar la natalidad para luchar de forma eficaz contra el envejecimiento poblacional de la región; apoyar y proteger la maternidad y la paternidad para prevenir y acabar con los obstáculos laborales, económicos y sociales que dificulten la toma de decisión de tener hijos; y facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal". La Comunidad de Madrid inicia los trámites para crear el registro de objetores al aborto, al que Ayuso se ha opuesto