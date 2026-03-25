El absentismo laboral se dispara en 2025: 1,59 millones de españoles faltan a diario al trabajo

Las ausencias en el puesto de trabajo han crecido en 2025 y ya igualan las cifras récord del primer trimestre de 2022 tras la pandemia. El absentismo laboral cerró el año pasado con un repunte de cinco décimas y alcanzó un 7,1%. Esto, según Randstad Research, supuso que casi 1,6 millones de personas no acudiesen a trabajar el año pasado y sitúa este índice en máximos históricos.

Y entre los que no ficharon en sus empresas el año pasado, alrededor de 1,24 millones lo justificaron con una baja médica. De hecho, el análisis de esta entidad también registra un incremento del 6% de las incapacidades temporales respecto al tercer trimestre de 2025. Esta tasa se mantiene en el segundo nivel más alto, aún por debajo del registro tope del primer trimestre de 2022.

Randstad ha calificado este escenario como "preocupante".

La industria lidera el absentismo El Informe de absentismo laboral del cuarto trimestre de 2025 también constata que el sector industrial presenta la mayor tasa de absentismo general (7,5%) junto al de servicios (7,1%). Los trabajadores de la construcción son los que menos faltan a sus obligaciones y es el sector con menor índice de absentismo laboral, un 5,9%. También son los que menos bajas solicitan, con un 4,7%. Las bajas laborales en España siguen en aumento: alcanzan los 8,5 millones en 2024, según la patronal catalana Pimec Si se pone el foco en las ramas de actividad, las ausencias se dispersan. Las actividades postales y de correos presentan el mayor índice (12,3%) junto con los servicios a edificios y tareas de jardinería (11,8%). Los más reticentes a abandonar sus puestos de trabajo por ramas de actividad son aquellos que se dedican a tareas de programación y consultoría (2,3%) y a las actividades jurídicas y de contabilidad (2,1%)