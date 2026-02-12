Las bajas laborales en España siguen en aumento: alcanzan los 8,5 millones en 2024
- El coste de la bajas alcanza el 10,2% del PIB sumando el impacto directo y el de oportunidad
- La patronal Pimec pide que las mutuas puedan otorgar altas médicas
El incremento de la incapacidad temporal (IT) se ha consolidado como uno de los principales puntos de fricción entre los agentes sociales. Según el último informe de la patronal catalana Pimec, España ha pasado de 3,5 millones de bajas anuales en 2013 a 8,5 millones en 2024. Este aumento del 144,8% ha llevado a los empresarios a solicitar medidas urgentes ante un coste que cifran en el 10,2% del PIB, sumando el impacto directo y el de oportunidad.
Un factor determinante en la evolución de estas cifras es el cambio en el perfil de las patologías. Los problemas de salud mental se han consolidado como la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España.
El papel de las mutuas
Una de las propuestas de la patronal es que los facultativos de las mutuas puedan otorgar el alta médica en contingencias comunes, una competencia actualmente exclusiva de la sanidad pública. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha defendido la necesidad de actuar: "Tenemos un problema grave y no podemos esconderlo, hay que poner soluciones".
En la misma línea, el secretario general de la entidad, Josep Ginesta, cuestiona el recelo hacia estas entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social: "Ese mantra de que el médico, si va al centro de salud es bueno, y si va a una mutua es malo porque da alta antes de tiempo, no lo compramos". Sin embargo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado que esta medida "no está encima de la mesa" y que el papel de las mutuas se limita al diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas.
La patronal también pone el foco en la recurrencia. Datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) indican que el 25% de los trabajadores concentran más de la mitad de las bajas. Ante esto, los empresarios proponen ajustar las prestaciones económicas en casos de trabajadores reincidentes, estableciendo excepciones para los enfermos crónicos.
Además, sugieren revisar los complementos salariales pactados en convenios para evitar el "efecto llamada". Según el delegado de Pimec en Madrid, Ferran Bel, la situación requiere una implicación política total: "Nadie se puede poner de perfil", señala a TVE mientras insta al Gobierno a concretar cambios legislativos.
El colapso sanitario como causa
Desde el bando sindical, el rechazo a estas medidas es rotundo. Las organizaciones de trabajadores se oponen a cualquier medida que "culpabilice" al empleado y centran su análisis en el deterioro de los servicios públicos. Según los representantes sindicales, el aumento de la duración de las bajas es una consecuencia directa de la situación de la sanidad: "Los médicos tienen poco tiempo, la atención primaria está colapsada, faltan especialidades y las listas de espera son interminables".
Para los sindicatos, la solución no pasa por dar competencias a las mutuas, sino por incrementar la inversión en el sistema sanitario para agilizar los diagnósticos y tratamientos, reduciendo así los tiempos de espera que prolongan de forma artificial los procesos de incapacidad temporal.
El coste de esta situación para la Seguridad Social fue de 15.000 millones de euros en 2024, a los que se suman 14.000 millones asumidos directamente por las empresas. Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno y los agentes sociales se reunirán el próximo lunes 16 de febrero.
En este encuentro, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a plantear su propuesta de las altas progresivas, un modelo que busca una reincorporación gradual al puesto de trabajo. Pese a las diferencias, todas las partes coinciden en que la gestión de la salud laboral requiere una revisión estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema.