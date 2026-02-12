Las bajas laborales en España siguen en aumento: alcanzan los 8,5 millones en 2024

El incremento de la incapacidad temporal (IT) se ha consolidado como uno de los principales puntos de fricción entre los agentes sociales. Según el último informe de la patronal catalana Pimec, España ha pasado de 3,5 millones de bajas anuales en 2013 a 8,5 millones en 2024. Este aumento del 144,8% ha llevado a los empresarios a solicitar medidas urgentes ante un coste que cifran en el 10,2% del PIB, sumando el impacto directo y el de oportunidad.

Un factor determinante en la evolución de estas cifras es el cambio en el perfil de las patologías. Los problemas de salud mental se han consolidado como la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España.

El papel de las mutuas Una de las propuestas de la patronal es que los facultativos de las mutuas puedan otorgar el alta médica en contingencias comunes, una competencia actualmente exclusiva de la sanidad pública. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha defendido la necesidad de actuar: "Tenemos un problema grave y no podemos esconderlo, hay que poner soluciones". En la misma línea, el secretario general de la entidad, Josep Ginesta, cuestiona el recelo hacia estas entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social: "Ese mantra de que el médico, si va al centro de salud es bueno, y si va a una mutua es malo porque da alta antes de tiempo, no lo compramos". Sin embargo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado que esta medida "no está encima de la mesa" y que el papel de las mutuas se limita al diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas. La patronal también pone el foco en la recurrencia. Datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) indican que el 25% de los trabajadores concentran más de la mitad de las bajas. Ante esto, los empresarios proponen ajustar las prestaciones económicas en casos de trabajadores reincidentes, estableciendo excepciones para los enfermos crónicos. La AIReF denuncia "deficiencias estructurales" en la gestión de las bajas y pide al INSS que intervenga antes Además, sugieren revisar los complementos salariales pactados en convenios para evitar el "efecto llamada". Según el delegado de Pimec en Madrid, Ferran Bel, la situación requiere una implicación política total: "Nadie se puede poner de perfil", señala a TVE mientras insta al Gobierno a concretar cambios legislativos.