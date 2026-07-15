Rajoy no se disculpa, apela al "buen humor" y acusa al Gobierno de hacer "ruido" y "distraer la atención"
- En un nuevo editorial, Mariano Rajoy felicita a la selección española: "Lo están haciendo muy bien"
- El PP pide "no darle más vueltas" a la polémica tras las palabras del expresidente
Horas después del triunfo de la selección española ante Francia, que dio pase a la roja a la final del Mundial de Fútbol, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha redactado un nuevo editorial en el que alaba las excelencias del equipo francés, al que España derrotó. Lejos de disculparse por sus anteriores afirmaciones sobre los futbolistas galos, pide "buen humor" y acusa al Gobierno de utilizar sus palabra para "distraer la atención" y "generar ruido"
El expresidente del Gobierno levantó una intensa polémica al escribir un editorial en el que aseguró que la selección de Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El comentario fue rechazado por el Gobierno galo y todo el espectro político francés, incluida la extrema derecha francesa de Le Pen, que indignados tildaron sus palabras de "racistas" e "inaceptables".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Rajoy de avergonzar a Españacon sus comentarios. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, escribió a su homólogo en Francia para transmitirle que la columna del expresidente no refleja "el sentir mayoritario de los españoles". Y la ministra portavoz, Elma Saiz, reprochó al popular que no se haya disculpado por sus palabras.
Este miércoles, la ministra de Igualdad Ana Redondo, ha respondido a este segundo artículo de Rajoy desde la red social X: "Es sorprendente que Mariano Rajoy, que no conoce la realidad española, haya sido presidente y que sin saber de los valores del deporte escriba de fútbol. menudo chiste", ha escrito.
Rajoy acusa al Gobierno de "distraer la atención"
Este miércoles el expresidente ha publicado un nuevo texto en El Debate en el que acusa al Gobierno de "distraer la atención" con sus palabras sobre la selección francesa. Rajoy carga contra las "autoridades" que prefieren "chivarse a un ministro extranjero" o "hacer una reverencia a un primer ministro" para generar "ruido".
El expresidente ha lamentado que se hayan dedicado "tantos esfuerzos" a "glosar" sus "virtudes" en vez de a "otras cuestiones" que "importan a los españoles" y "están en la mente de todos y debían ocupar a esas autoridades". "Nada de esto son minucias", continúa Rajoy, que asegura que "ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso", ha añadido.
En el texto, el expresidente alaba las bondades de la selección francesa, que era "la favorita de todos": "Francia es un excelente equipo, con una delantera extraordinaria. Lo sabíamos y lo han vuelto a demostrar en este Mundial", ha agregado.
También ha tenido palabras para la selección española, de la que ha destacado el "sobresaliente" papel que la roja está desempeñando en el Mundial. "Por segunda vez en la historia de los Mundiales alcanzaron la final. Ya lo hicimos en 2010 en Sudáfrica. Ganamos. Volvemos en 2026 en Estados Unidos. Esto no se lo regaló nadie a la selección", ha incidido.
Elias Bendodo pide "no darle más vueltas a este asunto"
La polémica continúa muy presente en todas las declaraciones políticas. El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, ha desvelado este miércoles en el programa Las Mañanas de RNE, que vio el partido de semifinal de España en un vagón del AVE acompañado de diputados socialistas y del PP y "lo celebramos conjuntamente".Respecto a las palabras de Rajoy, que desde el PP calificaron en un primer momento de "sarcásticas" y "sin mala intención", Bendodo, que no ha hablado con el expresidente, ha ha pedido, como él, "sentido del humor" y "no darle más vueltas a este asunto".
"Yo creo que no se ha armado nada, creo que hay mucha gente se ha hecho la ofendida sin que le hayan dado vela en ese entierro, ha dicho, aludiendo a "parte del gobierno por ejemplo". De hecho, Bendodo ha asegurado que "al Gobierno de Pedro Sánchez le ha venido muy bien la victoria de España", ya que ha hecho que la condena al hermano de Pedro Sánchez sea "un tema secundario ahora mismo".
“ENTREVISTA | @eliasbendodo, coordinador general del Partido Popular— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) July 15, 2026
🗣️"A Sánchez le ha venido maravillosamente bien la victoria de España porque la condena de su hermano pasa a ser secundaria, pero debería suponer la caída del Gobierno"
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El popular mira directamente a Pedro Sánchez, al que acusa de ser "cooperador necesario" y asegura, este fallo contra su hermano ""debería de suponer sin duda la despedida del Gobierno":
Según Bendodo, la condena a David Sánchez es el "triunfo del estado de derecho sobre la cloaca sanchista", y ha asegurado que "sin Pedro Sánchez no hay condenado hermano, sin Pedro Sánchez no hay condena al fiscal sin Pedro Sánchez no existe Ábalos".