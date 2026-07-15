Rajoy no se disculpa, apela al "buen humor" y acusa al Gobierno de hacer "ruido" y "distraer la atención"

Horas después del triunfo de la selección española ante Francia, que dio pase a la roja a la final del Mundial de Fútbol, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha redactado un nuevo editorial en el que alaba las excelencias del equipo francés, al que España derrotó. Lejos de disculparse por sus anteriores afirmaciones sobre los futbolistas galos, pide "buen humor" y acusa al Gobierno de utilizar sus palabra para "distraer la atención" y "generar ruido"

El expresidente del Gobierno levantó una intensa polémica al escribir un editorial en el que aseguró que la selección de Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El comentario fue rechazado por el Gobierno galo y todo el espectro político francés, incluida la extrema derecha francesa de Le Pen, que indignados tildaron sus palabras de "racistas" e "inaceptables".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Rajoy de avergonzar a Españacon sus comentarios. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, escribió a su homólogo en Francia para transmitirle que la columna del expresidente no refleja "el sentir mayoritario de los españoles". Y la ministra portavoz, Elma Saiz, reprochó al popular que no se haya disculpado por sus palabras.

Este miércoles, la ministra de Igualdad Ana Redondo, ha respondido a este segundo artículo de Rajoy desde la red social X: "Es sorprendente que Mariano Rajoy, que no conoce la realidad española, haya sido presidente y que sin saber de los valores del deporte escriba de fútbol. menudo chiste", ha escrito.

Rajoy acusa al Gobierno de "distraer la atención" Este miércoles el expresidente ha publicado un nuevo texto en El Debate en el que acusa al Gobierno de "distraer la atención" con sus palabras sobre la selección francesa. Rajoy carga contra las "autoridades" que prefieren "chivarse a un ministro extranjero" o "hacer una reverencia a un primer ministro" para generar "ruido". El expresidente ha lamentado que se hayan dedicado "tantos esfuerzos" a "glosar" sus "virtudes" en vez de a "otras cuestiones" que "importan a los españoles" y "están en la mente de todos y debían ocupar a esas autoridades". "Nada de esto son minucias", continúa Rajoy, que asegura que "ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso", ha añadido. En el texto, el expresidente alaba las bondades de la selección francesa, que era "la favorita de todos": "Francia es un excelente equipo, con una delantera extraordinaria. Lo sabíamos y lo han vuelto a demostrar en este Mundial", ha agregado. También ha tenido palabras para la selección española, de la que ha destacado el "sobresaliente" papel que la roja está desempeñando en el Mundial. "Por segunda vez en la historia de los Mundiales alcanzaron la final. Ya lo hicimos en 2010 en Sudáfrica. Ganamos. Volvemos en 2026 en Estados Unidos. Esto no se lo regaló nadie a la selección", ha incidido. El PP ve las palabras de Rajoy sobre la selección francesa "sarcásticas" y "sin mala intención": "Son a favor de España"