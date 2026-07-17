Feijóo dice que Sánchez "deteriora la imagen de España" tras los avisos de Bruselas por la corrupción

Desde Tenerife, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha hecho eco este viernes de las advertencias de la Comisión Europea en su último informe del Estado de derecho y en el que se pide al Gobierno de España más medidas para luchar contra la corrupción en los altos cargos públicos. En ese sentido, el presidente de los populares ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "deteriorando la imagen de España" y "la credibilidad de las instituciones" con la "corrupción sistémica".

Feijóo ha estado en la isla canaria para presentar a su candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez. Desde allí, ha señalado que el archipiélago es "la zona cero de la corrupción sanchista" y que en "Tenerife se dieron las primeras señales de alarma" con "los famosos viajes" del exministro José Luis Ábalos y "su séquito, pagados con las chistorras del asesor" Koldo García.

Ante los cuadros del partido en Tenerife, Feijóo ha asegurado que "la corrupción del sanchismo es sistémica y está en el corazón del Estado", y ha añadido que, en este momento, "el PSOE tiene más imputados que diputados".

El líder de los populares, asimismo, ha enumerado las condenas conocidas las últimas semanas y que afectan al Partido Socialisa. "La del hermano de Sánchez ha sido la tercera condena tras la de Ábalos y la del fiscal general. Han infectado las altas esferas del Estado. Todas las manos derechas de Sánchez están implicadas en escándalos y han robado presuntamente los que ya estaban jubilados, como el expresidente Zapatero. ¡Es que montaron una cloaca pagada por Ferraz para taparlo todo!", ha sostenido, seguido de un aplauso de los suyos.

Con todo, Feijóo ha concluído que, "si todo el entorno de Sánchez está corrompido, la manzana podrida es él". Y ha lamentado que "lo peor es que toda esta basura no solo afecta al Gobierno", sino "que está debilitando a nuestro país".