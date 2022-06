Las consecuencias de la ruptura por parte de Argelia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España y la suspensión de las relaciones comerciales a cuenta del cambio en la posición del Gobierno de Pedro Sánchez por el Sáhara Occidental son aún impredecibles. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha explicado este jueves que el Ejecutivo aún las está estudiando.

El efecto más temido es que pueda afectar al suministro o al precio del gas natural: Argelia vende tradicionalmente a España más de una cuarta parte de todas sus importaciones de este combustible.

Pero existen otros asuntos, como la seguridad, la inmigración o la cooperación antiterrorista, que se verán afectados por la crisis bilateral.

Argelia eleva su nivel de enfado por el Sáhara

Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha explicado en La Hora de La 1 que un Acuerdo de Amistad y Cooperación como el que España firmó con Argelia en 2002 es el máximo nivel de acuerdos que nuestro país establece con los estados que no pertenecen ni a la Unión Europea (UE) ni a la OTAN.

La ruptura del acuerdo es "el eslabón final" de una cadena que se inició con la retirada del embajador el 19 marzo y que puede continuar con nuevas medidas en el futuro. "Es un gesto de inamistad, de enfado, por no haber sido consultado en el momento en que España decide un giro que el Gobierno decía que no se había producido, pero que este miércoles ha reconocido", abunda. "Por lo que vemos, no se consultó de manera adecuada a Argelia", añade.

Núñez cree que, "salvo cláusula secreta, empezamos a ver las consecuencias negativas de ese giro sin ver las positivas, no solo en la posición de Argelia, sino con Marruecos. No se ve un beneficio ni un cambio real más allá del regreso de la embajadora marroquí".

"La relación es tensa, se ha abierto una crisis con Argelia", confirma a RTVE.es Ignacio Cembrero, periodista, excorresponsal en el Magreb y experto en la zona. "Es un problema grave, pero diferente a la crisis con Marruecos. En este caso, las presiones son económicas", apostilla.