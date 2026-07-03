Detenido en Madrid un masajista que grabó sin su consentimiento a más de 130 clientas cuando se desnudaban

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 60 años que regentaba un local de masajes en la localidad de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado a sus clientas mientras se desnudaban.

El detenido, de nacionalidad española, ha ingresado en prisión por un delito de agresión sexual, que se suma al de vulneración de la intimidad.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia de una clienta del centro, que puso en conocimiento de los agentes que en el establecimiento había instalada una cámara de vídeo, y las pesquisas policiales permitieron constatar que el dueño del local utilizaba la cámara para grabar a sus clientas.

En la investigación se han incautado numerosos vídeos, que se encuentran en estos momentos en proceso de análisis por parte de la Guardia Civil para determinar el número total de víctimas.