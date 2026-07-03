Detenido en Madrid un masajista que grabó sin su consentimiento a más de 130 clientas cuando se desnudaban
- Ha ingresado en prisión por un delito de agresión sexual, que se suma al de vulneración de la intimidad
- La Guardia Civil está analizando los vídeos incautados para determinar el número total de víctimas
La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 60 años que regentaba un local de masajes en la localidad de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado a sus clientas mientras se desnudaban.
El detenido, de nacionalidad española, ha ingresado en prisión por un delito de agresión sexual, que se suma al de vulneración de la intimidad.
La investigación arrancó a raíz de la denuncia de una clienta del centro, que puso en conocimiento de los agentes que en el establecimiento había instalada una cámara de vídeo, y las pesquisas policiales permitieron constatar que el dueño del local utilizaba la cámara para grabar a sus clientas.
En la investigación se han incautado numerosos vídeos, que se encuentran en estos momentos en proceso de análisis por parte de la Guardia Civil para determinar el número total de víctimas.
El Ayuntamiento de Rivas valora la posibilidad de ejercer la acusación popular
El Ayuntamiento de la localidad madrileña ha lanzado un comunicado en el que ha trasladado un mensaje de "apoyo y acompañamiento" a las mujeres afectadas por estos hechos y ha informado de que podrán recibir atención psicológica, orientación jurídica y, en caso necesario, ser derivadas a otros recursos especializados.
Las víctimas podrán contactar con el servicio municipal a través del Buzón Mujer o del teléfono habilitado por el Ayuntamiento para recibir información y asistencia.
Asimismo, el Gobierno municipal ha explicado que está analizando la posibilidad de ejercer la acusación popular, al considerar que se trata de unos presuntos delitos que afectan a los intereses generales y a una pluralidad de personas, aunque ha precisado que cualquier decisión se adoptará "dentro del marco legal" y con la "máxima prudencia".
El Ayuntamiento ha subrayado que su prioridad en estos momentos es garantizar que cualquier posible víctima conozca que dispone de recursos municipales de acompañamiento, información y atención especializada mientras continúa la investigación judicial de los hechos.