Detenido un pederasta al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a más de 20 menores durante 10 años

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un pederasta al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a menores de 16 años por hacer grooming, es decir, hacerse pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otros menores y que les enviasen imágenes íntimas.

Los agentes encargados de esta operación, de nombre Achillea, han conseguido identificar a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades desde los ocho años, por todo el territorio nacional y en distintos puntos del extranjero.

La investigación comenzó gracias a la denuncia de una víctima residente en la isla de Gran Canaria, interpuesta ante la Guardia Civil en 2024.

Durante las primeras actuaciones se realizó el registro del domicilio del acusado, donde se intervino una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento con capacidad para almacenar 18.000 gigabytes.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía inició el análisis de los más de 200 dispositivos de datos intervenidos, entre teléfonos móviles, discos duros externos, ordenadores y memorias USB, donde hallaron una gran cantidad de archivos de vídeo e imágenes pedófilas.

Contactaba a sus víctimas en aplicaciones de mensajería y redes sociales El detenido utilizaba técnicas de grooming, donde combinaba el engaño y manipulación emocional para conseguir la explotación sexual infantil, ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Según las investigaciones, el ciberpederasta se dedicó a contactar durante más de una década con las víctimas por aplicaciones de mensajería y redes sociales. Un pedófilo disfrazado de nuevo amigo virtual: cómo el 'grooming' acecha a los menores a través de los videojuegos REMEDIOS CANO (RNE) Se hacía pasar por un menor de edad llamado Juan, ganándose la confianza de las víctimas, y después de un tiempo manipulándolas emocionalmente, llegando incluso a hacerse 'novio' de alguna de ellas, consiguió que las menores de edad se grabaran o fotografiaran realizando actos de carácter sexual y que le enviaran los archivos. El acusado guardó esos archivos pedófilos para su propio consumo sexual, organizando una colección privada, han señalado las mismas fuentes.