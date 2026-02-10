Detenido un hombre de 79 años en Francia acusado de violar al menos a 89 menores en nueve países
- El acusado, llamado Jacques Leveugle y que está detenido desde 2024, confesó haber asesinado a su madre y a su tía
- La investigación tiene constancia de 89 víctimas de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales
Un hombre de 79 años se encuentra procesado y encarcelado en Francia por haber cometido al menos 89 violaciones a menores entre 1967 y 2022 en nueve países, entre ellos Colombia y Marruecos. Las autoridades francesas han lanzado este martes un llamamiento para que sus posibles víctimas, aún sin identificar, puedan manifestarse.
La información la ha hecho pública el fiscal de Grenoble (sureste), Étienne Manteaux, en una rueda de prensa, donde también ha revelado que el acusado, llamado Jacques Leveugle y que está detenido desde 2024, confesó haber asesinado a su madre y a su tía, de acuerdo a la prensa francesa.
Por el momento, la investigación tiene constancia de 89 víctimas (una cuarentena de ellas ya identificadas) de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia.
El sobrino destapó el caso al encontrar un USB
El caso fue descubierto gracias al sobrino del agresor, quien durante una visita de su tío a su casa, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos (por escrito, en forma de diario, y con fotos) y lo reportó a las autoridades.
"Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles idiomas extranjeros, a despertar su interés por la cultura...", indica el fiscal, que lo describe como un "personaje complejo", citado por el canal televisivo BFM.
Nacido en Annecy en 1946, Leveugle se movió por estos países como supervisor de campamentos y profesor, lo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.
Confesó los asesinatos de su madre y de su tía
Leveugle admitió haber asfixiado a su madre, que padecía una enfermedad terminal, con una almohada en la década de 1970, y luego a su tía, de 92 años, en la década de 1990, también asfixiándola con una almohada, ha explicado el fiscal en la rueda de prensa.
En cuanto a su tía, "como debía regresar a las Cevenas [sur de Francia] y ella le rogó que no fuera, decidió matarla también. Aprovechándose de su sueño, agarró una almohada y la asfixió", declara el fiscal.
Se ha abierto una investigación independiente de la relativa a las violaciones y agresiones sexuales por estos dos actos, "que también son plenamente reconocidos y admitidos" por el acusado, quien "justifica sus acciones diciendo que le gustaría que alguien le hiciera lo mismo si se encontrara en esa situación terminal", indica la misma fuente.