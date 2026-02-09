Carlos III está dispuesto a colaborar en la investigación sobre su hermano Andrés por su relación con Epstein

El rey Carlos III ha anunciado este lunes que está "dispuesto" a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las "preocupantes" acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, según ha indicado este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

Mountbatten-Windsor, ya excluido del círculo íntimo de la realeza por su estrecha relación con Epstein, se ha enfrentado a un nuevo escrutinio tras la reciente publicación de millones de nuevos documentos relacionados con el difunto delincuente sexual estadounidense convicto.

Los documentos parecen demostrar que Andrés envió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares, que le habían sido remitidos en relación con un viaje oficial. Tras estos nuevos archivos relacionados con el caso, Buckingham ha expresado que "el rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor".

Los enviados comerciales suelen tener prohibido compartir documentos confidenciales o comerciales. El segundo hijo de 65 años de la difunta reina Isabel siempre ha negado cualquier irregularidad y no ha respondido a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de los archivos de Epstein.

La Familia Real, con las víctimas En este sentido, el Palacio de Buckingham ha comentado que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán "dispuestos" a colaborar con ellos, como cabría esperar. ““ Asimismo, la Casa Real ha querido trasladar "los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso", ha agregado el portavoz. También ha precisado que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión. El rey Carlos III de Inglaterra conversa con el público en el exterior de la estación de Clitheroe durante una visita este lunes a la ciudad de Clitheroe, en el norte de Inglaterra Paul ELLIS / POOL / AFP

"¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?" El rey Carlos III ha sido abucheado este lunes por el público durante una visita en Lancashire, en el norte de Inglaterra, por el vínculo entre su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, y Jeffrey Epstein. Mountbatten-Windsor se vio obligado a renunciar a todos sus deberes oficiales en la realeza. En 2019, por sus vínculos con Epstein, el rey Carlos III le retiró el título de príncipe y, la semana pasada, se vio obligado a abandonar su mansión real. 01.22 min Nueva fotos de los archivos de Epstein terminan de sepultar la figura del expríncipe Andrés En 2022, resolvió una demanda interpuesta por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, a través de su asociación con Epstein. Giuffre se suicidó el pasado abril. Si bien la familia real ha intentado distanciarse de Mountbatten-Windsor, el hermano del rey sigue siendo una espina en su costado. "¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?", le ha gritado un hombre cuando el monarca ha bajado del tren en la estación de Clitheroe, en el condado de Lancahsire, tras lo cual se ha escuchado claramente el abucheo de parte de la gente. Mientras, otras personas han desplegado banderas británicas y saludado con entusiasmo al rey, a los que ha respondido con un saludo antes de meterse rápidamente en su automóvil oficial. Ya en otras ocasiones, Carlos III se ha enfrentado a otros actos de protesta, pero aún no había sucedido tras la revelación de los vínculos de Andrés con el pederasta. El expríncipe Andrés guarda silencio tras publicarse nuevas fotos comprometedoras de los archivos Epstein