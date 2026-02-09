Carlos III está dispuesto a colaborar en la investigación sobre su hermano Andrés por su relación con Epstein
- Se han conocido correos que sugieren que Andrés compartió documentos oficiales británicos con el pederasta
- Los príncipes de Gales se muestran "profundamente preocupados" por las revelaciones sobre el escándalo
El rey Carlos III ha anunciado este lunes que está "dispuesto" a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las "preocupantes" acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, según ha indicado este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.
Mountbatten-Windsor, ya excluido del círculo íntimo de la realeza por su estrecha relación con Epstein, se ha enfrentado a un nuevo escrutinio tras la reciente publicación de millones de nuevos documentos relacionados con el difunto delincuente sexual estadounidense convicto.
Los documentos parecen demostrar que Andrés envió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares, que le habían sido remitidos en relación con un viaje oficial. Tras estos nuevos archivos relacionados con el caso, Buckingham ha expresado que "el rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor".
Los enviados comerciales suelen tener prohibido compartir documentos confidenciales o comerciales. El segundo hijo de 65 años de la difunta reina Isabel siempre ha negado cualquier irregularidad y no ha respondido a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de los archivos de Epstein.
La Familia Real, con las víctimas
En este sentido, el Palacio de Buckingham ha comentado que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán "dispuestos" a colaborar con ellos, como cabría esperar.
Asimismo, la Casa Real ha querido trasladar "los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso", ha agregado el portavoz. También ha precisado que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.
"¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?"
El rey Carlos III ha sido abucheado este lunes por el público durante una visita en Lancashire, en el norte de Inglaterra, por el vínculo entre su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, y Jeffrey Epstein.
Mountbatten-Windsor se vio obligado a renunciar a todos sus deberes oficiales en la realeza. En 2019, por sus vínculos con Epstein, el rey Carlos III le retiró el título de príncipe y, la semana pasada, se vio obligado a abandonar su mansión real.
En 2022, resolvió una demanda interpuesta por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, a través de su asociación con Epstein. Giuffre se suicidó el pasado abril. Si bien la familia real ha intentado distanciarse de Mountbatten-Windsor, el hermano del rey sigue siendo una espina en su costado.
"¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?", le ha gritado un hombre cuando el monarca ha bajado del tren en la estación de Clitheroe, en el condado de Lancahsire, tras lo cual se ha escuchado claramente el abucheo de parte de la gente.
Mientras, otras personas han desplegado banderas británicas y saludado con entusiasmo al rey, a los que ha respondido con un saludo antes de meterse rápidamente en su automóvil oficial.
Ya en otras ocasiones, Carlos III se ha enfrentado a otros actos de protesta, pero aún no había sucedido tras la revelación de los vínculos de Andrés con el pederasta.
Guillermo y Kate, "profundamente preocupados" por las revelaciones de Epstein
Este lunes, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, han admitido estar "profundamente preocupados" por las revelaciones sobre el escándalo, según ha informado el palacio londinense de Kensington, residencia oficial del heredero.
Aunque Carlos y su esposa Camila habían declarado en octubre que sus pensamientos y condolencias estaban con las víctimas y sobrevivientes de abuso, el comentario de este lunes de los príncipes es el mensaje más directo hasta ahora de la familia real sobre el escándalo.
Hace poco más de una semana, una nueva publicación de millones de nuevos documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual desveló una foto en la que se ve al expríncipe con una mujer a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo. Y también se conocieron otros correos donde el financiero promete enviar a Andrés a una joven rusa de 26 años "bonita, inteligente y de fiar".
Además de esos últimos archivos también se han conocido correos electrónicos que intercambiaron ambos y que sugieren que el expríncipe compartió documentos comerciales oficiales británicos con Epstein en 2010, tras la condena del multimillonario por delitos sexuales contra menores, filtrando información de su entonces cargo oficial como enviado del Gobierno. Los documentos parecen demostrar que Andrés, que tiene ahora 65 años, envió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares a los que había sido enviado en relación con un viaje oficial. Los enviados comerciales suelen tener prohibido compartir documentos sensibles o comerciales.
La Policía de Thames Valley ha declarado que se les había informado del asunto y que estaban evaluando si iniciar una investigación formal. La semana pasada, explicaron que estaban revisando una nueva acusación contra Mountbatten-Windsor, derivada de los últimos archivos, que involucra a una mujer que fue llevada a un domicilio en Windsor, cerca de Londres, donde él residía.