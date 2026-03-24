Piden 180 años de cárcel para el profesor acusado de grabar a mujeres en la intimidad

El Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Provincial de Navarra ha celebrado hoy a puerta cerrada la primera de las dos jornadas del juicio a un profesor del Instituto de Secundaria de Zizur, acusado de 38 delitos contra la intimidad y delitos de posesión de pornografía infantil en concurso con elaboración de pornografía infantil.

180 años de cárcel La Fiscalía pide contra él hasta 180 años de cárcel y una indemnización de 252.000 euros a las víctimas, que han comenzado a testificar de forma protegida y sin contacto visual con el acusado. Antes del juicio, en el que el acusado habría reconocido los hechos pero se muestra disconforme con la petición de penas, el inculpado ha consignado 273.000 euros de indemnización, una cantidad superior a la petición fiscal.

Detenido en 2023 El acusado fue detenido en octubre de 2023 cuando una mujer, una vecina de su bloque, descubrió que le estaba grabando por la ventana de su domicilio. A partir de ahí, la policía inició una investigación en la que encontraron imágenes de otra de sus vecinas, esta menor de edad así como de mujeres en probadores de varios establecimientos de ropa. El acusado tenía también en su poder grabaciones de varias docentes, compañeras del instituto en el que trabajaba, tomadas en el interior de los baños de los profesores.

La mayoría de las víctimas, menores La investigación policial identificó además a una treintena de víctimas, todas ellas menores. Se trata de alumnas o exalumnas del acusado, que utilizó su condición de profesor para hacerse con las contraseñas de sus redes sociales y apoderarse así de fotografías privadas, algunas de las cuales modificó con Inteligencia Artificial con fines sexuales. En la causa se ha personado como acusación popular el Ayuntamiento de Zizur, precisamente la localidad donde el acusado ejercía de profesor de instituto y a la que pertenecen muchas de las víctimas.