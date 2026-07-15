Los encierros de San Fermín 2026 en RTVE enganchan a 1,2 millones de personas al día, un 65,4%, mejor cuota en 4 años

Los encierros de San Fermin 2026 en RTVE se despiden con su mejor dato de audiencia desde 2022: un 65,4% de cuota de pantalla en La 1 y el Canal 24 horas, lo que supone 1.5 puntos más que el año pasado, y promedian 1.256.000 espectadores. En total, 3.739.000 personas han visto alguno de los encierros en RTVE, el mayor volumen de contactos desde 2023.

El sábado 11 de julio tuvo lugar la carrera con más cuota de pantalla de los Sanfermines 2026. El quinto encierro, protagonizado por los toros de la ganadería abulense de José Escolar, anotó un espectacular 70,5%, la mejor cuota desde 2019. El encierro más visto de este año fue el del día 7 de julio, con toros de Fuente Ymbro, 1.460.000 espectadores, el mayor volumen de seguidores desde 2024.

Solo en Navarra, los encierros han logrado una cuota del 85,9%, la más alta de los últimos siete años, y 190.000 espectadores los vieron en algún momento. En el País Vasco, la cuota media se situó en el 74,4% y 258.000 espectadores contactaron con alguna retransmisión de La 1 o el Canal 24 horas.

El especial ‘Vive San Fermín’ se supera El programa ‘Vive San Fermín’, emitido cada día entre las 07:15 y las 08:30, reunió a 716.000 espectadores de media y un 50,9 % de cuota, que supone 1.2 puntos por encima de la cifra de 2025. De la mano de Ana Prada, Julian Iantzi, Egoitz Txurruka y Teo Lázaro, el espacio de RTVE que recopila las mejores imágenes, noticias y la última hora de los encierros alcanzó hasta 5.343.000 espectadores únicos. En conjunto, un 11,2% de la población española ha visto alguna de las emisiones de ‘Vive San Fermín’, 560.000 personas más que en 2025. En Navarra, el programa especial llegó hasta el 82,6%, siendo la cuota más alta desde 2019 y 211.000 espectadores totales, suponiendo esto un 31,7% de la población. En Euskadi, ‘Vive San Fermín’ anotó un 63,2% y un total de 332.000 contactos acumulados.

Éxito de los Sanfermines en todas las plataformas y dispositivos Los contenidos de San Fermín suman en RTVE.es más de 1,9 millones de visitantes únicos totales (1.933.941). Los directos de los encierros atraen a 667.800 visitantes únicos. El directo más visto fue el primer encierro del día 7 de julio con 241.368 espectadores acumulados en todas sus cámaras. Las noticias sobre los Sanfermines suman más de 900.000 visitantes únicos (904.472). El minuto a minuto del primer encierro es la noticia más vista, con 192.602 páginas vistas acumuladas. El consumo de vídeos de Sanfermines alcanza su máximo histórico este año con cerca de dos millones de visualizaciones totales de 746.000 visitantes únicos, un 6% por encima del año anterior, con el vídeo del primer encierro situado como más visto con 289.000 visualizaciones. El canal temático de Sanfermines supera 155.761 espectadores totales, un crecimiento del 30,2% sobre el año anterior.